Cae construcción e industria en 2020 | Newsweek México

La industria de la construcción tuvo su peor caída desde 1995, acumulando un 17.2% mientras que la actividad industrial en general se cayó 10% apenas menos de un punto de lo que ocurrió hace 25 años que fue del 10.9% de acuerdo a las cifras del INEGI.

El punto de quiebre se dio entre abril y mayo cuando se paralizó la economía casi en su totalidad por la pandemia, y aunque paulatinamente se han ido recuperando los indicadores, la construcción no puede reactivarse para recuperar lo perdido.

La actividad industrial que abarca entre otros la industria automotriz, la textil, la del calzado, las maquiladoras en general de diferentes productos, que fueron catalogadas de actividades no esenciales y tuvieron que parar, ha tenido un muy lento repunte.

El fin de año, entre noviembre y diciembre, marcaron un repunte en todo el sector, pero no alcanzó para recuperar lo perdido, que sin embargo se ha vuelto a poner en riesgo por el repunte que tuvo el COVID-19 en enero y el inicio de febrero.

Las esperanzas de remontar y recuperar gran parte de lo perdido tienen que ver con la vacunación masiva, si no se logra la meta de inmunizar a la planta productiva, no se podrán recuperar números positivos.