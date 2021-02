Blindan derecho a la vida desde la concepción en Aguascalientes | Newsweek México

El Congreso de Aguascalientes aprobó por mayoría la iniciativa que reforma el artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes para otorgar personalidad jurídica al cigoto y blindar el derecho a la vida desde el momento de la concepción.

El dictamen acumulado incluía una iniciativa presentada por diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Encuentro Social (PES), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como de la iniciativa ciudadana presentada por el Frente Nacional por la Familia (FNF).

Con el dictamen se reforman los párrafos quinto y sexto del artículo 2° de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes para quedar en los siguientes términos:

“Para los efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Ninguna ley podrá atentar contra la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana”.

La iniciativa alcanzó los 18 votos necesarios para ser aprobada, pues al tratarse de una reforma constitucional se requerían las dos terceras partes de los legisladores que conforman la legislatura, los cuáles se consiguieron con la aprobación afirmativa de los 13 diputados locales del PAN, dos del PES, uno del PVEM, uno de Nueva Alianza Aguascalientes y el voto de la diputada priísta, Margarita Gallegos Soto, quien además funge como presidenta de la Comisión de la Salud en el Congreso local.

En contra de la iniciativa votaron cuatro legisladores de MORENA, tres del PRI y uno del PRD; finalmente, se abstuvo el diputado de MORENA, José Manuel González Mota.

El 27 de diciembre de 2018 se discutió un dictamen similar, que buscaba reformar los artículos 2° y 4° de la Constitución del Estado, sin embargo se quedó a un voto de ser aprobada, al registrar 17 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones.

Cabe destacar que la sesión del periodo extraordinario de este viernes se realizó a puerta cerrada, debido a las medidas sanitarias por la pandemia del Covid-19. Sin embargo, eso no evitó que integrantes de colectivos feministas acudieran durante la mañana para “tapizar” la fachada del Palacio Legislativo con pancartas en contra de la iniciativa: “Congreso antiderechos”, “2 veces inconstitucional”, “Mi cuerpo es mío, yo decido” y “Ni muertas por abortar, ni presas por intentar”, fueron algunas de las exigencias.

Tras darse a conocer el resultado de la votación, los diputados que respaldaron la iniciativa dedicaron unos segundos de aplausos y posteriormente se continuó con el resto de los puntos del día de la sesión.

Álgido debate

Previo a la votación del dictamen, 10 diputados de prácticamente todos los grupos parlamentarios participaron en un debate de posturas, tanto a favor como en contra.

En primera instancia, la diputada de MORENA, Érica Palomino Bernal, se manifestó en contra de la iniciativa para blindar la vida desde la concepción tras considerar que sería un retroceso en los derechos de las mujeres.

“Hoy venimos a debatir un tema que ya habíamos dejado atrás, un tema que es político y que sólo beneficia a unos cuantos, que tienen acuerdos para que esta reforma salga. El dictamen sólo representa un retroceso en lo poquito que se ha avanzado en los derechos de las mujeres”.

Le siguió el diputado del PVEM, Sergio Augusto López Ramírez, quien tuvo una desafortunada participación en tribuna, al realizar una señal obscena con su dedo medio, al argumentar a favor de la iniciativa ‘provida’.

“El niño, el bebé, no es de la mamá, es una vida; el aborto no es una interrupción, no es un derecho porque no existe el derecho a matar y en la práctica siempre muere una vida, y a veces dos, el aborto no es constitucional ni es libre, porque alguien lo eligió, el aborto no es salud porque el embarazo no es una enfermedad…”

Por su parte, el diputado del PRD, Jorge Saucedo Gaytán, lamentó que la iniciativa ciudadana del Frente Nacional por la Familia haya sido propuesta principalmente por hombres y no por mujeres, además de que en el proceso legislativo recibieron amenazas y hostigamientos por parte de sus integrantes.

“Hoy vengo como esposo, padre y abuelo a defender los derechos de las mujeres, los cuáles en la historia les han costado muchísimo y ahora los vemos agredidos por una reforma de la Constitución y lo único que aporta es una gran desigualdad social de la mujer. El Congreso del Estado no puede ser rehén ni cumplir caprichos de ninguna agrupación, respeto al Estado laico”.

Finalmente, el diputado y presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Gustavo Báez Leos, aseguró que la iniciativa aprobada no busca atentar contra el aborto ni pretende criminalizar a las mujeres que lo hagan.

“No estamos debatiendo el aborto, no estamos debatiendo criminalizar a la mujer, simplemente estamos legislando la vida, que ha estado ahí durante décadas, hoy lo queremos subir a rango constitucional, no confundamos a la sociedad”, concluyó el legislador.