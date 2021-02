Alertan por venta de vacunas falsas de COVID en internet | Newsweek México

Ante el incremento de estafadores cibernéticos que mediante el internet y las redes sociales están defraudando a la ciudadanía con la supuesta venta de vacunas contra COVID-19, la Policía Cibernética de la Ciudad de México alertó que no existe ninguna empresa privada que formalmente las venda al público interesado, por lo que se trata de un robo.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), también emitió un comunicado en el que advirtió sobre la venta ilegal de la vacuna contra COVID-19.

La institución gubernamental estableció que no hay empresas autorizadas para la venta de este fármaco, ya que es gratuito y se aplicará conforme a la política nacional de vacunación, por lo que pidió a la ciudadanía no adquirirla de manera comercial.

A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, explicó que resultado de los monitoreos permanentes en la red pública de Internet, a través de la Unidad de Policía Cibernética, identificó campañas enfocadas a la supuesta venta de la vacuna contra el virus COVID-19 de diversas empresas farmacéuticas.

Los delincuentes incluso están utilizando nombres de compañías importantes que efectivamente si están trabajando en la vacuna, pero se trata de suplantaciones con el fin de robar información y dinero.

“Uno de los sitios web involucrados en la venta de este supuesto inmunógeno es https://www.pfizermx.com, la cual promociona un número de contacto y pedidos en línea, ante esa situación, la Policía Cibernética ha gestionado con los proveedores de servicio de Internet la baja de ese portal, a fin de evitar el lucro y el fraude contra la población por los ciberestafadores”, alertó la SSC.

Desde el 6 de enero la auténtica farmacéutica estadounidense Pfizer desmintió que la vacuna esté a la venta al público en general.

La Policía Cibernética exhortó a los cibernautas a denunciar publicaciones en redes sociales de hospitales, consultorios médicos, farmacias o cualquier establecimiento de venta que ofrezca esta vacuna porque es un fraude y pone en riesgo la salud de la gente.