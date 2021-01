En su mensaje de despedida, Trump pide a EU que rece por el éxito de Biden y le desea suerte | Newsweek México

En su mensaje de despedida, el presidente saliente Donald Trump, pidió este martes al país que “rece” por el éxito del gobierno de Joe Biden, que asume el poder el miércoles.

“Esta semana, se inaugura una nueva presidencia y recemos por su éxito para que Estados Unidos siga siendo un lugar seguro y próspero”, dijo Trump en un video grabado y difundido por la cuenta de la Casa Blanca.

“Extendemos nuestros mejores deseos y también queremos que tengan suerte”, afirmó el aún mandatario sobre su sucesor.

"Four years ago, we launched a great national effort to rebuild our country, to renew its spirit, and to restore the allegiance of this government to its citizens.

We did what we came here to do—and so much more."

