Son feminicidios, no crímenes pasionales, cuestiona OVSG a Fiscalía Estatal | Newsweek México

El Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que la muerte de dos mujeres en la última semana, sean nombrados como feminicidios y no como crímenes con ‘móvil pasional’, como fueron determinados en la rueda de prensa de este lunes.

La coordinadora del colectivo, Violeta Sabás Díaz de Léon, indicó que al referir los casos con una causa probable de tipo pasional, acota las investigaciones como hechos aislados, dejando de lado los contextos de violencia que pudieron haber sufrido las dos mujeres que fueron privadas de la vida.

“Es totalmente incorrecto que se refieran como crímenes pasionales, sobre todo cuando es desde un discurso oficial de una institución impartidora de justicia, porque eso desdibuja el término de feminicidio, sino que no visibiliza todas las violencias que padecemos las mujeres y deja el concepto de crimen pasional como un hecho aislado en el que un hombre, o cualquier persona, asesina a una mujer por razones que están llenas de conceptos machistas y misóginos, en los que al ser ‘pasional’ la mujer lo provocó un hecho en el que la pareja no estuvo de acuerdo”.

El primero de los feminicidios quedó al descubierto el miércoles 20 de enero cuando se ubicó en la carretera 45 sur, a la altura de la puerta de acceso a Aguascalientes, el cuerpo sin vida de una mujer, que posteriormente fue identificada como María Belén García de 33 años de edad y originaria de Zacatecas. La causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

El segundo feminicidio se confirmó la tarde de este domingo, cuando policías municipales localizaron restos humanos en un trafitambo que se encontraba en la ribera del río San Pedro, a la altura del Fracc. José López Portillo, confirmándose la identidad de la víctima como Estefanía Silvestre Hernández de 25 años, quien fue privada de la vida con un arma blanca, con la que sus agresores desprendieron varias partes de su cuerpo.

La activista indicó que es necesario que el discurso de la fiscalía sea apegado a lo que señala la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la perspectiva de género, a fin de no minimizar los hechos violentos que son cometidos en contra de las mujeres de Aguascalientes.

“Es importante que las autoridades se pronuncien por nombrar como feminicidio, hay una renuencia muy fuerte de las autoridades impartidoras de justicia, porque eso implica de que hay todo un contexto de violencia feminicida, en el que las propias autoridades han sido omisas en garantizar que las mujeres vivamos una vida libre de violencia y que nuestra seguridad e integridad física esté garantizada”, subrayó.

Al respecto, consideró que es necesario que haya mayor capacitación y sensibilización por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia hacia las víctimas de los delitos.

“Las autoridades no cuentan con las herramientas ni elementos de capacitación, y mucho menos sensibilización para cambiar estos esquemas, porque los siguen repitiendo, incluso en muchos casos no hay siquiera una activación adecuada de los protocolos de investigación, no hay investigación de contextos desde los derechos humanos y de la perspectiva de género, entendiendo y analizando todas las interseccionalidades que atraviesan el feminicidio”.

De acuerdo al Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), durante el 2020 se iniciaron investigaciones por dos feminicidios, pero hubo cinco casos en los que se consideró el delito como homicidio doloso, por lo que es necesario que la Fiscalía General del Estado explique los criterios que son tomados en cuenta para el seguimiento de las investigaciones.

“El año pasado la fiscalía reportó dos casos de feminicidio pero fueron cinco casos más de homicidio doloso, entonces aquí el cuestionamiento sería cómo se están investigando estas muertes violentas de mujeres, porque estos homicidios se efectuaron con alevosía y violencia y quiénes fueron los que los ejecutaron”, concluyó.