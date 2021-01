Se han otorgado más de 30 mil bonos Covid a trabajadores del IMSS en Aguascalientes | Newsweek México

Desde el inicio de la emergencia sanitaria y hasta la fecha, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes ha aplicado más de 30 mil bonos COVID, en beneficio de cerca de 4 mil trabajadores de la salud.

Dicha cifra asciende o desciende, conforme la entrada y salida del personal a las áreas y funciones en comento, precisó la jefa de Desarrollo de Personal en esta Representación, maestra Suemy Angélica Meza Zamora, y explicó:

“Conforme los lineamientos establecidos a nivel nacional para la entrega del bono económico COVID, éste se otorga a la totalidad de los trabajadores del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1, así como a quienes atienden de manera directa o indirecta a pacientes sospechosos o confirmados con la enfermedad en los HGZ No. 2 y No. 3, y en todas las Unidades de Medicina Familiar (UMF), sin distingo de la categoría o función que realicen”.

La funcionaria precisó que el bono equivale al 20 por ciento del sueldo de cada persona y se paga quincenalmente, durante el tiempo que el trabajador se desempeña dentro de las áreas COVID.

Adicionalmente, esta Representación ha pagado más de 28 mil notas de mérito a trabajadores que se encuentran en la primera línea de atención a la emergencia sanitaria y han sido señalados por su destacada labor.

Meza Zamora aseguró que los estímulos económicos buscan reconocer la labor del personal de salud y se acompañan de otras acciones, como jornadas de seis horas dentro de las áreas COVID. Para cumplir con el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), las horas restantes de cada jornada se llevan a cabo con actividades fuera de las áreas COVID.