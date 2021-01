Libros, discos, series, pódcast... | Newsweek México

Cualquiera que sea tu pasatiempo, aquí te presentamos una selección de opciones para esparcir la mente.

LIBROS

Nuestra parte de noche

Mariana Enríquez

Anagrama

En este año te recomendamos entrarle a la obra de la escritora argentina Mariana Enríquez, una de las exponentes más importantes de la literatura de terror en América Latina.

La novela Nuestra parte de noche ganó la 37º edición del Premio Herralde en 2019 y fue descrita por el jurado como la “continuadora de una tradición que podríamos denominar como la gran novela latinoamericana; pertenece a una estirpe de obras tan disímiles, pero igualmente ambiciosas y desmesuradas, como Rayuela, Paradiso, Cien años de soledad y 2666”.

Esta obra cuenta dos terrores: los años de la dictadura militar en Argentina y los rituales atroces de una sociedad secreta de origen africano.

Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio

Andrea Chapela

Almadía

Uno de nuestros propósitos es leer a más escritoras mexicanas en 2021. Una de ellas es Andrea Chapela, escritora de ficción especulativa. Este libro es una compilación de cuentos de ciencia ficción que tratan temas diversos entre los que se encuentran el amor fraternal, el amor romántico, la experiencia de conocerse a uno mismo y, como lo dice Ana Jimena Celis —integrante del colectivo Librosb4Tipos—, son historias “muy al estilo Black Mirror a la mexicana”.

DISCOS

Calambre

Nathy Peluso

Su voz suena a diva del soul o R&B, su imaginación y curiosidad le dan para componer rap y entrarle al hip hop, con su ritmo bien baila un tango, de su natal Argentina, que una salsa caribeña o un pop dance ochentero.

Calambre es el primer disco de Nathy Peluso, una mujer que a sus 25 años ya fue nominada a dos premios Grammy Latino en las categorías “Mejor artista revelación” y “Mejor canción alternativa” por “Buenos Aires” (buenaza, por cierto).

El estilo de Nathy Peluso provoca reacciones contrarias: o la amas o la odias. Y ella, dice, estaba preparada para ello: “Yo decido hacerme cargo de agarrar el cable y sumergirlo abajo del agua, asumiendo el estallido. Y ké (sic) estallido tan hermoso”.

Soundtrack de Soul

La película Soul, estrenada el pasado 25 de diciembre, tiene una gran acierto en la música, la cual acompaña de manera perfecta la historia. El soundtrack fue creado por los músicos Atticus Ross, Trent Reznor —el vocalista de Nine Inch Nails— y Jon Batiste.

Mientras Reznor y Ross se encargan de musicalizar “el más allá” (ese limbo al que el protagonista se va después de caer en una alcantarilla), Batiste se encarga de hacer la música del “más acá”, es decir, en la tierra y el jazz.

Este soundtrack es precisamente una combinación de jazz, ambient y electrónica.

SERIES

WandaVision

Con WandaVision comienzan las series de Marvel exclusivamente para Disney Plus. En nueve episodios veremos las aventuras de Wanda Maximoff (o la Bruja Escarlata) y Vision —una de nuestras parejas consentidas del mundo Marvel—, desde los años 50 hasta los años 90 en lo que parece ser un viaje a través del tiempo.

Y sí, será protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany, quienes también actuaron en entregas anteriores de Marvel.

¿Lo mejor? Esta historia tiene lugar después de lo que sucedió en Avengers: Endgame, por lo que hay un par de preguntas por resolver.

Vela en Disney Plus a partir del 15 de enero.

Guía Headspace para la meditación

¡Una serie perfecta para empezar 2021! Este es un viaje por ocho episodios animados para aprender a meditar e incorporar este hábito a tu rutina diaria.

El objetivo de esta serie es que aprendas a identificar lo que te produce estrés y a visualizar “tu lugar feliz”, como lidiar con el enojo y a estar más presente en el momento actual.

Disponible en Netflix.

PÓDCAST

Filmsteria!

Si te gusta el cine y las series, este se convertirá en tu pódcast de confianza. Alejandro Alemán, Penny Oliva y Josué Corro discuten películas, series y festivales de cine de una manera profesional, pero al mismo tiempo, amena.

En los episodios más recientes hablan sobre la nueva entrega de Wonder Woman, la serie de Selena, la tercera temporada de The Crown y The Mandalorian.

Si lo tuyo es la nostalgia por el pasado, no te pierdas los capítulos especiales sobre telenovelas mexicanas y La rosa de Guadalupe. Risas garantizadas. Escúchalo en Dixo y Spotify.

Las raras

Aquí encuentras historias esperanzadoras, crudas, reales. En episodios muy bien producidos -con una narración extraordinaria y un diseño de sonido impecable-, Catalina May cuenta historias latinoamericanas en máximo 30 minutos.

Hay episodios de México, Chile, Colombia y otros países de América Latina. Nuestros favoritos son los relacionados con la lucha feminista en Chile y México y la historia de un hombre que perdió a su esposa en un maremoto.

Escúchalo en lasraraspodcast.com