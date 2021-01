Opinión | El suicidio, un problema en aumento en la entidad | Newsweek México

Sucede algunas veces. Hay ocasiones en que alguna noticia que pasa en Aguascalientes cobra relevancia nacional. Hace unos días, ocurrió esto por el lamentable suicidio de Ximena Luna, una joven de 22 años quien fue coronada Miss Aguascalientes 2019. Estudiaba la licenciatura en Enfermería y había abierto una fundación que tenía como propósito crear conciencia en niños y jóvenes en temas como el acoso, violencia, drogas y el suicidio.

Ante el suceso, me pregunto ¿qué es lo que lleva a una persona a tomar la decisión de quitarse la vida? Pueden ser los problemas económicos, o por pleitos con las parejas sentimentales o con la familia, por la pérdida de seres queridos e incluso por problemas de salud, eso es lo que se me viene primero a la mente; aunque al revisar literatura sobre el tema, encuentro que los principales factores que desencadenan el suicidio son los trastornos mentales (45%), los problemas de pareja (31%), la crisis económica (15%), la salud física (6%), los problemas en el trabajo (2%) y los problemas financieros (1%).

El suicidio constituye un problema de salud pública relevante que necesita de una mayor atención por parte de los gobiernos, por la gran cantidad de víctimas que suma. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 40 segundos, una persona le pone fin a su vida y por cada persona que lo consigue, al menos otras 20 lo intentan. En el país, en 2019, se quitaron la vida 7 mil 225 personas, lo que representó un incremento del 6.1% en relación con el año anterior.

En Aguascalientes, esto representa un verdadero problema. El año anterior, un total de 185 personas se quitaron la vida, por lo que fue la entidad con la tasa más alta de suicidios del país, con 11.37 por cada 100 mil habitantes; que incluso supera por más del doble la tasa nacional de 5.7 suicidios. Ante ello, el gobierno del estado impulsó el proyecto Vive, el cual consta de una plataforma a través de la que se proporciona terapia a las personas con crisis emocionales por distintas vías como redes sociales, llamadas telefónicas y WhatsApp. Pero dadas las cifras que se han presentado desde entonces, parece que no ha funcionado.

La falla principal de la plataforma Vive es el diagnóstico. Ya que su estrategia se basa en la prevención, la identificación y tratamiento, así como seguimiento y apoyo. Sin embargo, de acuerdo con un estudio de The Economist, los suicidas deciden quitarse la vida menos de dos horas antes de intentarlo, y uno de cada cinco lo decide en el minuto anterior. En términos de política pública, si se destinan recursos para solucionar el problema y sigue persistiendo, aún más, sigue incrementando, significa que no lo estás haciendo de la manera correcta. Y los recursos que la entidad destina no son pocos. El estado cuenta con 102 millones de pesos para el tema de atención mental, el cual incluye el tema del suicidio, pero a pesar de ser un recurso cuantioso, por las cifras actuales, parece que no ha tenido ningún impacto.

Adicionalmente, la pandemia de COVID-19, las pérdidas económicas y de familiares, pueden ser detonantes que orillen a las personas a tomar esta decisión; además, el encierro prolongado también puede haber afectado la salud mental de algunas personas, por lo que, si tenían algún cuadro previo de depresión o ansiedad, es posible que tengan complicaciones. Hay que estar atentos de ellos y cuidarlos porque no todos los problemas siempre son visibles.

* Arturo Ávila Anaya, presidente IBN/B Analitycs y experto en Seguridad Nacional por Harvard (NIS).

