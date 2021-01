Muere un policía herido en choques con seguidores de Trump en el Capitolio | Newsweek México

Un oficial de la policía del Capitolio murió como consecuencia de las heridas sufridas el miércoles durante el asalto a la sede del Congreso en Washington, por simpatizantes del presidente Donald Trump, anunciaron las autoridades la noche del jueves.

El agente Brian Sicknick “respondía a los disturbios el miércoles en el Capitolio y fue herido mientras se enfrentaba físicamente con los manifestantes”, informó la policía del Capitolio en un comunicado. “Regresó a su oficina y colapsó”.

“Fue llevado a un hospital local donde sucumbió a sus heridas” la noche del jueves.

Sicknick formaba parte del cuerpo policial desde julio de 2008 y sirvió la mayor parte del tiempo en la Unidad de Primera Respuesta del Departamento, según informaciones de la cadena CNN.

Sicknick es el primer policía muerto como consecuencia de la violencia desatada el miércoles, cuando una muchedumbre incitada por Trump desbordó el dispositivo de seguridad en el Capitolio e irrumpió en las cámaras legislativas.

Cuatro personas que participaron en el asalto al Congreso fallecieron, incluyendo una mujer que fue baleada por la policía mientras intentaba entrar al edificio.

Las otras tres muertes ocurrieron en el perímetro del Capitolio, pero aún se investigan sus circunstancias.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ordenó este viernes izar las banderas a media asta en el Capitolio en recuerdo del agente de Policía que murió tras el asalto del miércoles.

El congresista republicano Kevin McCarthy ha matizado este mismo viernes tras conocer la muerte del agente que el “Congreso hará todo lo necesario para llevar a los culpables ante la Justicia”.

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, lamentó el fallecimiento del agente y le llamó “héroe americano”.

“Karen (la esposa de Pence) y yo estamos profundamente entristecidos al saber del fallecimiento del agente de la policía del Capitolio Brian Sicknick”, publicó en su cuenta de Twitter.

“El agente Sicknick es un héroe americano que dio su vida defendiendo nuestro Capitolio y este país nunca olvidará ni fracasará en honrar su servicio y su sacrificio”, añadió.

Karen and I were deeply saddened to learn of the passing of US Capitol Police Officer Brian D. Sicknick and send our deepest sympathies and prayers to his family, friends and fellow officers.

— Mike Pence (@Mike_Pence) January 8, 2021