Moderna aumentará producción de vacunas contra COVID-19 a 600 millones de dosis | Newsweek México

LA FARMACÉUTICA Moderna anunció este lunes que producirá al menos 600 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19 en 2021, esto significa un aumento de 100 millones de dosis frente a su estimación previa.

Moderna dijo que continuará invirtiendo y agregando personal para acumular potencialmente mil millones de dosis para 2021.

La compañía informó que espera que haya alrededor de 100 millones de dosis disponibles en los Estados Unidos para fines del primer trimestre de 2021, con un total de 200 millones de dosis disponibles para fines del segundo trimestre.

También dio a conocer que hasta la fecha se han suministrado aproximadamente 18 millones de dosis al gobierno de Estados Unidos. La vacuna recibió la Autorización de uso de emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos de ese país (FDA) el 18 de diciembre de 2020 y comenzó a suministrarla al gobierno poco después.

Además, ha suministrado dosis adicionales de vacunas al gobierno canadiense tras la autorización de la Orden provisional de Health Canada el 23 de diciembre de 2020.

“Nuestra eficacia para proporcionar un suministro temprano a los gobiernos de Estados Unidos y Canadá y nuestra capacidad para aumentar las estimaciones de producción de referencia para 2021 son señales de que nuestra ampliación de la producción de vacunas de ARNm es un éxito”, dijo Juan Andrés, director de operaciones técnicas y calidad Moderna.

“Quiero agradecer a los muchos colaboradores, contratistas y a los cientos de empleados de Moderna que han trabajado de manera cuidadosa e incansable para lograr esto”, agregó en un comunicado.

El 30 de noviembre pasado, la compañía también anunció que solicitó una autorización de uso de emergencia ante la FDA de los Estados Unidos y una autorización de comercialización condicional (CMA) ante la Agencia Europea de Medicamentos.

El 3 de diciembre, se publicó una carta al editor en The New England Journal of Medicine informando que los participantes en el estudio de fase 1 de la vacuna Moderna COVID-19 retuvieron altos niveles de anticuerpos neutralizantes durante 119 días después de la primera vacunación (90 días después de la segunda vacunación).

El 30 de diciembre se publicaron en The New England Journal of Medicine los resultados provisionales de seguridad y eficacia primaria del ensayo de fase 3. El 18 de diciembre de 2020, la FDA autorizó el uso de emergencia de la vacuna Moderna COVID-19 en personas mayores de 18 años. N