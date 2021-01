Lugares de ensueño para viajar en 2021 | Newsweek México

AUNQUE el año que comienza todavía nos guarda muchas cosas desconocidas, algo es seguro: necesitamos un escape. Con vacunas que finalmente recibieron la luz verde, el futuro de los viajes luce prometedor, pero ¿cuáles serán los más seguros que podemos hacer mientras el mundo aún enfrenta cambios?

Pensemos en espacios abiertos, aventuras en grupos pequeños y turismo responsable. Sin embargo, seguir las normas de seguridad no significa que no puedas salir de tu zona de confort y que no puedas tener una nueva aventura en este año que se inicia. Desde un microcrucero a Svalbard, el archipiélago habitado más al norte, para observar osos polares, hasta perseguir la sombra de la luna en una expedición para ver el eclipse en la Antártida o un viaje en tren a través del parque de Red Rocks o un recorrido en bicicleta eléctrica a través de Cajun Country, estos son los escapes épicos para tiempos de pandemia con los que soñamos ahora mismo.

1. VISITA UNA CABAÑA INDÍGENA

Columbia Británica, Canadá

La “Serengeti de América del Norte”, como se conoce a Desolation Sound, cuenta con una abundancia de vida salvaje que va desde los osos grises hasta las orcas y las águilas calvas. Experimenta la región de una forma más auténtica en el Klahoose Wilderness Resort, un nuevo balneario ecológico de lujo propiedad de un grupo indígena y manejado por este, el cual ofrece un retiro aislado con excursiones guiadas en uno de los bosques templados más grandes de la tierra.

2. RECORRIDO MONTAÑAS ROCOSAS-RED ROCKS

Colorado y Utah

Explora algunos de los paisajes más espectaculares del suroeste en un lujoso tren que cuenta con un domo de cristal en “Rockies to the Red Rocks” (De las Montañas Rocosas a Red Rocks), la nueva ruta de dos días de Rocky Mountaineer. Atravesarás las Montañas Rocosas de Colorado hasta los arcos naturales de Moab, y pararás una noche en Glenwood Springs con tiempo suficiente para darte un chapuzón en las aguas termales.

3. GRAN VIAJE ESTADOUNIDENSE EN BICICLETA ELÉCTRICA

De California a Georgia

Considera la posibilidad de realizar un viaje por carretera impulsado por la fuerza biomecánica con una épica aventura en bicicleta, que se vuelve más accesible con el impulso de una bicicleta eléctrica. Descubre lo hermoso y lo extraño, desde el desierto de Mojave hasta el territorio ovni y Cajun Country en un recorrido en bicicleta eléctrica. El Great American Road Trip (Gran Viaje Estadounidense por Carretera) de TDA Global Cycling puede hacerse de un tirón o dividirse en un viaje de diez días para explorar una sola región.

4. NADA CON TIBURONES BALLENA

Isla Espíritu Santo, México

Bautizado como “El acuario del mundo” por Jacques Cousteau, el Mar de Cortés es uno de los mejores lugares del orbe para nadar con tiburones ballena y leones marinos. Ubicada en Baja California Sur, el estado menos poblado de México, esta isla cuenta en su centro con un área natural protegida y considerada como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. No hay hoteles, pero Todos Santos Eco Adventures ofrece una gran experiencia de acampado en la isla, alimentada con energía solar y con chef privado incluido.

5. ECLIPSE SOLAR TOTAL EN LA ANTÁRTIDA

Antártida

Es posible que 2020 haya tenido algunos momentos oscuros, pero habrá un momento en 2021 en el que querrás estar sumergido en la oscuridad total: el eclipse solar total de diciembre, que será un momento inolvidable para experimentar la Antártida. Quark Expeditions, el único equipo que ha dirigido una expedición para observar un eclipse solar en el séptimo continente, ofrece este tipo de viajes con expertos incluidos.

6. OBSERVA LOS OSOS POLARES

Archipiélago de Svalbard, Noruega

El microcrucero para 12 personas de Secret Atlas es la forma perfecta de emprender una aventura de manera segura en 2021, lejos de las multitudes y el caos. Ni en tus sueños habrás podido ver un lugar más aislado que el Archipiélago Svalbard, a tan solo 1,287 kilómetros del Polo Norte, y hábitat de una de las mayores poblaciones de osos polares en la tierra.

7. CAMINATA PARA OBSERVAR GORILAS Y CHIMPANCÉS

Ruanda

Ruanda está lista para 2021 con una reserva de la biosfera reconocida recientemente por la UNESCO, el Parque Nacional Gishwati-Mukura, que será abierto por primera vez para realizar recorridos de observación de chimpancés y primates y acampar durante la noche. Recupera el aliento después de ver a los gorilas de montaña y camina o monta en bicicleta a través del Sendero del Nilo del Congo.

8. SUMÉRGETE EN MARAVILLAS NATURALES

Hokkaido, Japón

Mientras el mundo espera el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, considera la isla menos desarrollada de Japón como un refugio contra las multitudes. Escabrosa y remota, Hokkaido está llena de maravillas naturales únicas y aventuras que incluyen caminar a través de bosques vírgenes, recorrer lagos congelados en bicicletas de nieve, sumergirte en onsens o fuentes termales naturales, y buscar la rara grulla de corona roja en el único lugar de Japón donde puedes encontrar esta ave sagrada.

9. ATESTIGUA LA RECUPERACIÓN DE LA ISLA CANGURO

Australia

Cerca de un año después de que los incendios forestales de Australia devastaron más de 200,000 hectáreas y provocaron la muerte de miles de millones de animales, una nueva vida resurge de las cenizas. Esta isla, de más de 154 kilómetros de superficie, es uno de los mejores lugares para observar, en su ambiente natural, animales que únicamente se encuentran en Australia: canguros, koalas, walabíes y otras especies. Apoya la recuperación con un turismo regenerativo, que es muy importante para revertir la pérdida de la biodiversidad. Nada con leones marinos o disfruta una copa de vino local de Jacob’s Creek mientras miras saltar los canguros. N