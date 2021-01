Hay 30 parejas en lista de espera para adoptar en Aguascalientes | Newsweek México

En los cuatro años de la administración estatal se han concretado 54 procesos de adopción de niñas, niños y adolescentes en Aguascalientes, además de que se mantienen 30 parejas en lista de espera para que en los próximos meses puedan recibir la asignación de un infante, según informó la directora del DIF Estatal, Nancy Xóchitl Macías Pacheco.

“Hay 54 casos de asignación con su proceso ya avanzado, algunos ya concluidos y a inicios de este año ya estamos por asignar a un buen número de menores, entonces estamos muy contentos porque esa ha sido una premisa de la administración estatal, garantizar que los niños tengan el derecho de vivir y crecer en una familia”.

Añadió que la mayoría de los menores de edad que han sido asignados a través de adopciones tuvieron antecedentes de omisiones de cuidados, abandono o algún tipo de violencia con su familia original, por lo que se procedió a la pérdida de la patria potestad.

“El grueso de los casos que la autoridad pone bajo nuestra custodia es por omisión de cuidados, que puede ser desde no registrarlos, no vacunarlos, no darles de comer, no llevarlos a la escuela, pero la segunda causa sí sería la violencia física por la cual la autoridad nos pone a nuestra disposición a los menores”, subrayó.

Indicó que durante el 2020 se tuvo un rezago en las asignaciones debido a la suspensión de actividades de los juzgados familiares del Poder Judicial del Estado a causa de la pandemia del Covid-19, por lo que se espera que en los próximos meses se puedan retomar los procesos inconclusos.

“Ahorita con la contingencia sanitaria sí se vio un poquito detenida la actividad de los juzgados, entonces eso hizo un poquito más lento que procedieran las sentencias de pérdida de patria potestad, entonces eso nos atoró un poquito el trabajo, sin embargo nosotros seguimos trabajando día a día, intensificando los procesos para que puedan concluir de la mejor manera”.

Macías Pacheco destacó que la mayor prevalencia de adopciones se sigue presentando en niños de entre 1 y 8 años, complicándose para aquellos de mayor edad.

“Hemos estados analizando la información de las últimas solicitudes y desafortunadamente las parejas de padres están limitando más el rango de edad de los niños que quieren adoptar, ahora ya es de ocho años para abajo y ya de esa edad es muy difícil, por eso queremos impulsar el tema de la familia de acogida”.

Ante esta situación se está impulsando la figura de las familias de acogida, mediante la cual los menores de edad pueden vivir de manera transitoria con una familia que no es la de origen, mientras se resuelve su situación jurídica, ya sea para que sean reintegrados con sus madres y padres, tutores, con parientes cercanos o para ser asignados en adopción a otra familia.

En este sentido, comentó que durante 2020 se asignaron cinco menores de edad bajo esta figura, además de otras 20 parejas que se mantienen en lista de espera.

“Hay 20 parejas que se han acercado a informarse para iniciar el trámite de este programa de familias de acogida”, concluyó.