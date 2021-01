EU: Senado frena intento republicano de declarar inconstitucional juicio político contra Trump | Newsweek México

LA MAYORÍA de los senadores republicanos de Estados Unidos votaron el martes a favor de desestimar el segundo juicio político contra Donald Trump, sin embargo, esto no fue suficiente para avanzar con el proceso.

Con una votación de 55-45, el Senado de Estados Unidos frenó una iniciativa de los republicanos que tenía por objetivo declarar “inconstitucional” el segundo juicio político contra Donald Trump.

La resolución de “inconstitucionalidad” fue presentada por el senador republicano Rand Paul, ya que cinco republicanos -Mitt Romney, Ben Sasse, Susan Collins, Lisa Murkowski y Pat Toomey- se unieron a los demócratas durante la votación, según informó CNN.

Paul defendió su resolución bajo la justificación de que Trump ya no es el presidente de Estados Unidos. Dijo que el proceso “juzgaría a un ciudadano particular y no a un presidente”.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, respondió al senador republicano que “la Constitución de la nación norteamericana permite evitar a exfuncionarios ocupar cargos federales en el futuro”.

Por ahora todavía no se tienen los votos necesarios para declarar culpable al expresidente de incentivar la insurrección al Capitolio el pasado 6 de enero.

El juicio político contra el expresidente estadounidense Donald Trump se basa en un artículo, o acusación, de “incitación a la insurrección” que surgió del asalto al Congreso.

La acusación para el juicio político dice que, en los meses anteriores, Trump “emitió repetidamente declaraciones falsas afirmando que los resultados de las elecciones presidenciales fueron producto de un fraude generalizado y no deberían ser aceptados por el pueblo estadounidense ni certificados por funcionarios estatales o federales”.

Agrega que el 6 de enero, Trump hizo declaraciones “que en contexto, alentaron y previsiblemente resultaron en acciones ilegales en el Capitolio”.

Trump “incitó” a la multitud a detener la certificación de la victoria de Biden y a amenazar al vicepresidente, a los miembros del Congreso y a los agentes de la ley, lo que provocó lesiones y muertes, agrega la acusación.

“En todo esto, el presidente Trump puso en grave peligro la seguridad de Estados Unidos y sus instituciones de gobierno, amenazó la integridad del sistema democrático, interfirió con la transición pacífica del poder y puso en peligro una rama del gobierno igual”, indica.

Además, se agrega en el documento, “con ello traicionó su confianza como presidente, dañando al país”. N