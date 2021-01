EU acusa a China de cometer un genocidio contra la minoría musulmana de los uigures | Newsweek México

Estados Unidos considera que China comete un “genocidio” contra los musulmanes uigures en la región de Xinjiang, declaró este martes el secretario de Estado saliente, Mike Pompeo, la víspera de la investidura del presidente electo Joe Biden.

“Creo que ese genocidio sigue adelante y que asistimos a un intento sistemático de destruir a los uigures por parte del partido-Estado chino”, aseguró en un comunicado.

Pompeo también mencionó “crímenes contra la humanidad” perpetrados “desde al menos marzo de 2017” por las autoridades chinas contra los uigures y “otros miembros de minorías étnicas y religiosas de Xinjiang”.

I have determined that the People’s Republic of China is committing genocide and crimes against humanity in Xinjiang, China, targeting Uyghur Muslims and members of other ethnic and religious minority groups.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 19, 2021