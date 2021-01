Es oficial el triunfo de Joe Biden como Presidente de EU | Newsweek México

El Congreso de Estados Unidos confirmó el triunfo electoral de Joe Biden que deberá tomar posesión como Presidente el próximo 20 de enero.

Luego de los disturbios vandálicos por seguidores del todavía mandatario Donald Trump, los senadores y congresistas sesionaron hasta concluir con la certificación del triunfo.

Este medio día hora de Washington, la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi pidió la destitución de Trump por ser el que instigó a la turba de vándalos a tomar por asalto el Capitolio.

La representante y vocera de la Cámara, una de las demócratas más influyentes en la política estadounidense, pidió se le aplique al todavía Presidente, la enmienda 25 de la Constitución de su país, para que sea relevado del cargo. El líder de los senadores demócratas, Chuck Schumer, también pidió la destitución inmediata.

La enmienda dice que miembros del gabinete con la aprobación del Vicepresidente, pueden solicitar la destitución del Ejecutivo cuando consideren que no está capacitado para hacer la tarea.

Este jueves los periódicos más influyentes del mundo, incluyendo los mexicanos dedicaron su principal noticia en la portada a la anarquía que se vivió en Washington, y calificaron a Trump como el causante de la insurrección, caos y violencia en el Capitolio, con la intención de que no se pudiera certificar el triunfo de Joe Biden, pero fracasó.

Líderes y mandatarios también calificaron los actos bochornosos como un ataque a la democracia que no puede ser tolerado.

RACISMO

El Presidente electo Joe Biden llamó “terroristas domésticos” a los simpatizantes de Donald Trump que violentaron el Capitolio en la capital de la Unión Americana, y consideró que si hubieran sido negros o del movimiento “Black Lives Matter” hubiera sido muy diferente el trato que hubieran recibido de la policía, lo que lo hace inaceptable.

Añadió que su país vivió el día más oscuro de la nación, y que Trump dejó muy claro su desprecio a la democracia, la Constitución y desató un ataque total contra las instituciones democráticas.

Analistas y expertos en leyes estadounidenses consideran que si hay delitos que se pueden sancionar, porque los revoltosos violentaron la ley, incluyendo el propio Presidente que fue el que los incitó a marchar al Capitolio y no permitir el robo de la elección.

Donald Trump podría ser acusado aún después de dejar la Presidencia de su país, igual que los participantes en la revuelta, que provocaron la muerte de 4 personas, más de una docena de heridos y medio centenar de detenidos.

También cabe la posibilidad que todavía en atribución de sus funciones, Trump pueda indultar a todos los que participaron en el ataque, lo que obligaría a buscar alternativas legales para poder acusarlos. Por eso es importante para muchos que sea destituido del cargo aunque le falten solamente 13 días para entregar el poder.