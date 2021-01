Cancela Canadá vuelos a México | Newsweek México

La pandemia de COVID-19 tiene en jaque al turismo que llega al país, y con la restricción nuevamente de vuelos internacionales, incluyendo a Canadá que anunció la cancelación de viajes a México prácticamente hasta que inicie mayo, la reactivación del sector se volverá más difícil.

Los sitios más afectados con esta medida son Cancún, Puerto Vallarta y Los Cabos con pérdidas que superarán los 1000 millones de dólares.

La prohibición inicia a partir de este domingo 31 de enero, luego de que el Primer ministro Justin Trudeau dijo a sus coterráneos que no es momento para volar.

El mensaje oficial del gobierno canadiense dice a la letra que con los rentos que se enfrentan del COVID-19 tanto en su país como en el extranjero, “todos estamos de acuerdo en que no es momento de volar. El Gobierno y las principales aerolíneas canadienses han acordado suspender el servicio al cinturón solar desde este momento. Air Canada, WestJet, Sunwing y Air Transat cancelarán los viajes a destinos del Caribe y México desde este domingo y hasta el 30 de abril”.

Este país como Estados Unidos exigen a los pasajeros que lleguen a sus aeropuertos, un documento oficial con validez de 72 horas de que el viajero está libre de COVID-19, si no cuenta con este certificado, no será aceptado en ningún avión.

Y aún con el certificado, al llegar a Canadá será sometido a una prueba PCR y esperará en un hotel hasta que se tengan los resultados negativos, con gastos que correrán por cuenta del viajero, y en caso de dar positivo se tendrá que aislar donde le indiquen.

La razón principal es que México ya se convirtió en uno de los países con más muertes por coronavirus y más infectados, y donde la vacunación masiva no se está efectuando por falta de la vacuna, y tampoco se han adoptado medidas extremas para prevenir los contagios como se ha hecho en otras naciones.

La Cancillería envió un documento al gobierno de Canadá para que modere esta medida de prohibir vuelos, bajo la advertencia de que generará una gran crisis económica en la región de América del Norte.

El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Braulio Arsuaga, dijo que habrá un impacto profundo en la industria nacional, sobretodo, porque la cancelación de vuelos se da en los tiempos de la Semana Santa y vacaciones de verano, cuando el sector suele tener cupos completos y hay una gran derrama de divisas.