Arrestan a dos de los involucrados en el asalto al Capitolio; hay 14 inculpados más | Newsweek México

El hombre que se fotografió en el escritorio de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, durante el asalto al Capitolio protagonizado por partidarios del presidente, Donald Trump, fue arrestado este viernes, según informaron las autoridades estadounidenses.

El individuo, identificado como Richard Barnett y procedente de Arkansas, fue arrestado en la localidad de Little Rock, ubicada en su estado de procedencia.

Barnett, cuya fotografía en el escritorio de Pelosi se hizo ‘viral’, ha sido acusado de entrar y permanecer conscientemente en un edificio con acceso restringido sin autorización, irrupción violenta y conducta escandalosa en el territorio del Capitolio y robo de propiedad pública, según ha informado la cadena de televisión CNN.

También, un legislador de Virginia Occidental, acusado de ingresar a un área restringida del Capitolio, fue arrestado el viernes aunque salió bajo fianza unas horas después.

El hombre, llamado Derrick Evans, transmitió en directo el asalto al Congreso estadounidense junto a una turba de simpatizantes del presidente Trump.

“Estamos dentro, estamos dentro. Derrick Evans está en el Capitolio”, dijo durante su transmisión en redes sociales, según con el portal de la cadena WSAZ.

#BREAKING WV Delegate Derrick Evans has been taken into federal custody.

He’s charged after allegedly entering a restricted area of the US Capitol with rioters Wednesday.

A woman saying he was his grandmother came out telling us to leave as he was put in a car. #WSAZ pic.twitter.com/wK2RqFcaF7

— Chad Hedrick (@WSAZChadHedrick) January 8, 2021