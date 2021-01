La poetisa Amanda Gorman suma otro medio millón de seguidores en Twitter tras presentarse en ceremonia presidencial | Newsweek México

LA TOMA de posesión de Joe Biden, realizada este miércoles, fue celebrada con interpretaciones musicales y un conmovedor poema de Amanda Gorman, la primera Joven Poetisa Laureada Nacional quien, a sus 22 años, se convirtió en la poetisa más joven en presentarse en una ceremonia de investidura presidencial.

La joven, nativa de Los Ángeles y graduada en la Universidad de Harvard, leyó su poema original titulado “The Hill We Climb” (La colina que escalamos) hacia el final de la ceremonia de toma de posesión.

Hasta las 12:34 de esta tarde tenía 189,000 seguidores en Twitter. Sin embargo, al momento de escribir este artículo dicha cifra aumentó en 509,000 seguidores hasta alcanzar los 698,000, y su cuenta ya fue verificada por la plataforma de redes sociales.

Entre sus seguidores están Seth Rogen, la representante de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, Chris Evans y Julia Louis-Dreyfus.

“Pienso que, en la historia, ha habido oradores que han pasado por momentos difíciles, una especie de enmudecimiento impuesto, sabes, al tener ese escenario en la ceremonia de investidura”, declaró Gorman a NPR el lunes, antes de su presentación. “Así que es algo realmente especial para mí”.

Gorman se une al grupo de poetas que se han presentado en ceremonias de investidura, como Robert Frost, Maya Angelou, Miller Williams, Elizabeth Alexander y Richard Blanco, de acuerdo con The New York Times.

Gorman deseaba que su poema infundiera esperanza y avivara una sensación de unidad en todo el país, especialmente en medio de la actual pandemia de coronavirus y apenas dos semanas después de los disturbios en el Capitolio, ocurridos el 6 de enero.

“En mi poema no voy a encubrir de ninguna manera lo que hemos visto en las últimas semanas y, me atrevo a decir, en los últimos años. Sin embargo, a lo que realmente aspiro en el poema es a ser capaz de usar mis palabras para imaginar una forma en la que nuestro país aún puede unirse y sanar”, dijo al Times. “Es hacerlo en una forma que no implique borrar u olvidar las duras verdades con las que pienso que Estados Unidos necesita reconciliarse”.

“Hemos visto una fuerza que destruiría a nuestra nación en lugar de compartirla”, dice el poema.

“Que destruiría a nuestro país si con ello retrasara la democracia. / Y su esfuerzo casi triunfó. / Pero, aunque la democracia puede ser periódicamente demorada, / jamás puede ser permanentemente derrotada. / En esta verdad, en esta fe, confiamos. / Pues mientras nuestros ojos miran al futuro, / los ojos de la historia nos miran a nosotros”.

Según sus propias palabras, Gorman sentía que Estados Unidos necesitaba hoy más que nunca un poema de investidura, señalóThe New York Times. “La poesía es, generalmente, el punto de referencia al que volvemos cuando debemos recordarnos a nosotros mismos el momento histórico en el que estamos y el futuro que defendemos”, dijo. N

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek