21 cosas agradables que podremos esperar en 2021 | Newsweek México

Desde la ciencia, el espacio, la salud y los negocios hasta los deportes y el entretenimiento, estos son los eventos y las personas que ayudarán a darnos alegría en este nuevo año.

DESPUÉS del terrible, horrible, nada bueno y muy mal año 2020, quizá lo mejor de 2021 será simplemente que no es el año pasado. Ciertamente, el final de los desafíos de salud y financieros, del dolor, de la incivilidad y del duelo que han marcado los últimos 12 meses será muy bien recibido, aunque quizá tengan que pasar muchos meses de este nuevo año antes de que lleguemos ahí. Pero la ausencia de cosas terribles no basta para hacer de 2021 un buen año; no solo necesitamos un respiro ante el gran peso que nos impuso la pandemia, sino además la promesa de verdadera alegría.

Por fortuna, hay muchas cosas que esperar en este nuevo año, y no solo el retorno, en algún momento, de… bueno, de todo; los deportes, la cultura, los viajes, las reuniones en persona con nuestros seres queridos, aunque todos lo ansiamos profundamente. Pero el regreso a la normalidad no es, ni de lejos, lo único que nos espera en 2021. Esta es una muestra de las demás cosas buenas que vienen en camino para los próximos 12 meses: los eventos, las personas, la tecnología, las innovaciones, las películas, la música, los programas de televisión y muchas cosas más que, con suerte, harán de 2021 un muy feliz Año Nuevo.

1. EL DESPLIEGUE DE LAS VACUNAS

Sin duda, el evento más anticipado de 2021 es la llegada de la vacuna contra el COVID-19 en cantidades suficientes para, finalmente, detener la embestida de la pandemia. El calendario para el despliegue es ambicioso, especialmente si se tienen en cuenta los desalentadores aspectos logísticos que implica la distribución de vacunas en dos dosis que se deben almacenar en temperaturas extremadamente bajas.

Durante el despliegue de las vacunas, los expertos en salud recomiendan que las personas usen cubrebocas en público. Dado el aumento actual en su prevalencia, es probable que haya una gran cantidad de virus en circulación durante meses. Una vez que alcancemos la inmunidad de rebaño, cuando entre 50 y 70 por ciento de la población haya sido vacunada, el cubrebocas dejará de ser recomendable. No es probable que esto suceda antes de la segunda mitad de 2021.

2. EL 25º ANIVERSARIO DE POKÉMON

Los fanáticos de Pokémon tuvieron mucho que agradecer en 2020 con el lanzamiento de The Isle of Armor y Crown Tundra DLC. Pero 2021, que marca el 25º aniversario del lanzamiento de los primeros juegos de Pokémon en Japón, promete superar esto, ya que The Pokémon Company y el desarrollador Game Freak son famosos por tirar la casa por la ventana para celebrar las fechas importantes.

No hay muchos detalles hasta ahora, y es probable que la gran revelación se produzca el 27 de febrero, también conocido como el Día de Pokémon. Lo que ya se ha anunciado: el primer juego de Pokémon Snap en 21 años hará su debut en 2021. ¿Qué más? ¿Generación 9? ¿Nuevas versiones de Sinnoh? Tendremos que esperar para ver.

3. UN GRAN TRIUNFO PARA EL AMBIENTE

En julio, entrará en vigor la prohibición de los plásticos de un solo uso en la Unión Europea. (Aunque el Reino Unido abandonará la UE, planea implementar una prohibición similar en octubre). Aunque los grupos de la industria han pedido una prórroga, hasta ahora la UE afirma que respetará la fecha límite. La idea es detener el uso de muchas mercancías desechables que acaban finalmente en los océanos del mundo, entre ellas: cubiertos de plástico, platos, popotes y agitadores de café desechables, vasos y contenedores de alimentos de poliestireno e hisopos de algodón elaborados con plástico.

La prohibición no incluye botellas de plástico, pero la Unión Europea ha establecido por separado estrictos requisitos de recolección y reciclaje para estas.

4. COLORES BRILLANTES Y LUMINOSOS POR TODAS PARTES

¿Estás saliendo de la oscuridad para ir hacia la luz? Durante los últimos 22 años, los expertos en color de Pantone han elegido el color del año que, a su vez, ha influido en el diseño gráfico y de textiles, en la moda, en el mobiliario doméstico y en otros productos. ¿Te sientes un poco triste después del año pasado? (el color del año de Pantone para 2020 fue, después de todo, el azul clásico) No te preocupes. Con los colores optimistas y tranquilizadores de Pantone para 2021, conocidos como Iluminador y Gris Definitivo, recrearás tu vista con multitud de objetos, desde tazas de café y tazones para perros hasta sombrillas y camisetas que resaltan en soleados tonos amarillos, aterrizados en grises sólidos como la roca.

5. HALO INFINITE

La gran noticia de 2020 para la industria de los videojuegos fue el lanzamiento del innovador Sony PlayStation 5 y de las series X/S de Microsoft Xbox. Ahora, 2021 promete traer algunos de los juegos más anticipados para jugarlos en esas consolas de próxima generación.

La lista de Microsoft está encabezada por Halo: Infinite, la primera nueva entrega principal de la exitosa serie desde 2015, programada para finales del año. Asimismo, a finales de 2021, Sony publicará Horizon Forbidden West, la secuela del popular Horizon Zero Dawn. Otros títulos muy esperados son Resident Evil 8, Deathloop y nuevos juegos para Nintendo Switch como Monster Hunter Rise, Shin Megami Tensei V y, posiblemente, una secuela de Breath of the Wild.

6. UN GRAN AVANCE PARA LAS PERSONAS CON DIABETES

Siendo lo más parecido a un páncreas funcional para los millones de personas con diabetes, el primer sistema de aplicación de insulina automatizado y sin tubos será lanzado en la primera parte del año. El Omnipod® 5 impulsado por Horizon funciona en conjunto con el monitor continuo de glucosa Dexcom® G6 para mantener las concentraciones de azúcar dentro de un intervalo saludable al enviar automáticamente la insulina necesaria, con parámetros que se pueden ajustar a través de un teléfono inteligente. En primer lugar, se aprobará el uso para las personas con diabetes tipo 1 que utilizan diariamente la insulina, seguido por aprobaciones posteriores para las personas que sufren diabetes tipo 2.

7. LUNA DE SANGRE

La última vez que la luna paso a través de la sombra de la tierra, el 20 de enero de 2019, las noticias no eran buenas. El gobierno estadounidense se había cerrado, el presidente Trump informaba sobre “un gran avance” en la desnuclearización de Corea del Norte, Michael Cohen seguía hablando de su antiguo jefe y nadie había oído hablar jamás del COVID-19. El siguiente eclipse total de luna ocurrirá el 26 de mayo sobre los cielos de Japón, Australia, Nueva Zelanda, Paraguay y el occidente de Estados Unidos. Si el clima lo permite, la Luna mostrará un tono naranja profundo durante 14 minutos. Será un hermoso espectáculo.

8. LA BÚSQUEDA DE SERENA CONTINÚA

Los juegos comienzan el 8 de febrero en el Abierto de Australia en Melbourne. Será entonces cuando Serena Williams, de 39 años, retomará su carrera para alcanzar el inveterado récord de Margaret Court de 24 títulos de singles en el Grand Slam (Williams tiene 23), dando esperanza a cualquier persona que haya sido desestimada por alguien por considerar que sus mejores días ya han pasado. Aunque desde entonces Williams ha llegado a cuatro finales en el Grand Slam, su última victoria ocurrió en 2017, también en Melbourne. Por supuesto, también en febrero: un pequeño juego de futbol americano conocido como el Super Bowl.

9. EL TELESCOPIO JAMES WEBB

La mayoría de las personas de menos de 40 años nunca llegaron a experimentar la emoción colectiva de las primeras y sorprendentes fotografías del Telescopio Espacial Hubble, que revelaron, entre otras cosas, espectaculares nubes ondulantes de polvo y gas donde nacen las estrellas. El año que comienza podría traer una nueva era de conmoción y asombro cósmico. El 31 de octubre, después de décadas de retrasos, costos desbordados y luchas políticas, el Telescopio Espacial James Webb, el sucesor del Hubble, despegará en un cohete Ariane 5.

Si todo sale bien, se estacionará en un punto libre de gravedad a la sombra de la tierra, protegido contra el brillo solar, y dirigirá su poderoso telescopio infrarrojo a una zona del espacio profundo que ningún otro telescopio ha podido ver, atravesando la niebla cósmica para revelar galaxias, estrellas y nebulosas lejanas. Mientras que el Hubble observó principalmente luz visible y ultravioleta, se espera que los sensores infrarrojos del Webb nos den un vistazo de la era dorada del universo, apenas mil millones de años después del Big Bang, cuando muchas de las estrellas y galaxias que vemos en la actualidad comenzaron a formarse en el vacío. Recorrer esa distancia hacia el principio de todas las cosas podría dar una necesaria perspectiva a nuestras preocupaciones terrenales.

10. DISNEY WORLD CUMPLE 50

Si los parques temáticos son lo tuyo, el Año Nuevo tendrá mucho que ofrecerte. Este verano, se espera que Universal Studios de Orlando lance la atracción llamada “Jurassic World VelociCoaster”, un juego mecánico de alta velocidad con dinosaurios en cada vuelta, dispuestos a comerte a ti y a tu familia. En Japón, el parque temático Super Nintendo World abrirá sus puertas a principios de este año en Osaka. De nuevo en Orlando, SeaWorld presentará la montaña rusa llamada “Ice Breaker” (Rompehielos), que tendrá “la caída vertical más grande de Florida”.

Pero el gran evento de 2021 es la celebración del 50º aniversario de Disney World, que arrancará cerca de la fecha del aniversario del parque, el 1 de octubre. Entre las nuevas atracciones esta un juego mecánico de Ratatouille para familias en Epcot y un par de aventuras aún más emocionantes, una montaña rusa interior inspirada en los Guardianes de la Galaxia (Epcot) y en TRON (Magic Kingdom). También está programada la inauguración de los siguientes sitios: el lujoso hotel Star Wars: Galactic Cruiser. Coincidentemente, Lucasfilm, creadora de la franquicia de Star Wars y subsidiaria de Disney, también cumple 50 años, lo cual dará inicio a una cascada de nueva mercancía para los fanáticos que iniciará en enero y durará todo el año.

11. UN GRAN AÑO PARA GRANDES PELÍCULAS

Tras la muerte de la oferta cinematográfica en 2020, cuando los cineastas dejaron de estrenar películas en cines prácticamente vacíos, cuando no totalmente cerrados, en 2021 los fanáticos se beneficiarán de todos esos suministros retenidos. Entre los estrenos más importantes, todos ellos a realizarse en diciembre: West Side Story (Amor sin barreras) de Steven Spielberg; The Matrix 4, la primera nueva entrega en 17 años, y Dune, una adaptación del clásico de ciencia ficción. Además, para los fanáticos de la acción, en abril se estrenará la novena parte de Fast and Furious (Rápido y furioso) y No Time to Die (Sin tiempo para morir), la película número 25 de James Bond, estelarizada por Daniel Craig, presumiblemente en su última interpretación del agente 007. Otros títulos muy esperados son Black Widow, de Marvel, en mayo; In the Heights, la versión fílmica del primer éxito en Broadway de Lin-Manuel Miranda, a estrenarse en junio, y en noviembre, Elvis, dirigida por Baz Luhrmann y coestelarizada por Tom Hanks como el coronel Tom Parker, el mánager de Presley, y Austin Butler, un actor relativamente desconocido, como el mismísimo Rey del Rock.

12. VUELVEN LOS VIEJOS AMIGOS

¿Acaso podríamos estar más emocionados? El especial de la reunión de Friends, programado originalmente para estrenarse en mayo pasado, finalmente llegará a las pantallas en marzo, según tuit publicado en noviembre por Chandler Bing, es decir, el actor Matthew Perry. En una pausa desde que el programa, con diez años al aire, terminó en 2004, los cinco amigos se reunirán y recordarán en su estudio original y no en el departamento de Mónica ni en el Central Perk, pero como los actores de la vida real, y no como sus contrapartes ficticias.

Otros notables programas de televisión para 2021: Atlanta vuelve a FX tras una pausa de tres años; en HBO, Succession (Sucesión), el actual ganador del Emmy a la mejor serie dramática, también volverá probablemente; WandaVision, una mezcla de comedia clásica de situaciones y personajes del universo Marvel, debutará en Disney+ en enero, y Amazon abordará la Segunda Era de la Tierra Media en una precuela de la trilogía de El Señor de los Anillos.

13. JUEGOS OLÍMPICOS DE VERANO

Otra entrada en la categoría de “más vale tarde que nunca” de 2021, los Juegos Olímpicos de Tokio están programados para realizarse del 23 de julio al 8 de agosto, un año después de la fecha en la que debían haberse efectuado originalmente. Entre los puntos más destacados: cuatro nuevos deportes (karate, patineta, escalada deportiva y surf) harán su debut, y el beisbol y el softbol regresarán a los Juegos por primera vez desde 2008.

14. EUROVISIÓN

Al igual que tantos otros eventos musicales en vivo en 2020, Eurovisión, la competencia internacional de canto, con una audiencia mundial de 182 millones de personas, fue cancelada el año pasado. Pero los organizadores están decididos a realizar el evento de 2021 en mayo próximo; se trata de una combinación a veces extraña de actos de novedad, como las abuelas rusas cantoras y los piratas letones, y números que han supuesto el inicio de las carreras musicales de ganadores anteriores como ABBA y Celine Dion, con varios planes de contingencia que dependerán de lo que ocurra con la pandemia hasta entonces.

Otros signos del resurgimiento de la industria de la música en directo: entre las giras que se retomarán este año están las de Shawn Colvin (marzo), Chris Stapleton (abril), Queen (mayo) y Justin Bieber (verano). Y en junio se ha establecido la nueva fecha del 50º aniversario del Festival de Música de Glastonbury, pospuesto el año pasado, aunque la fecha es tentativa debido a la pandemia.

15. LA CAMADA X

Una bandada de insectos podría no ser el tipo de acontecimiento que esperarías ansiosamente. Pero la Camada X, una enorme nube de cigarras que emergen una vez cada 17 años para aparearse y desovar, no son un bicho común. Se espera que miles de millones de estas cigarras salgan de su hibernación en mayo, por primera vez desde 2004; su apareamiento es tan ruidoso que el sonido puede llegar a los 100 decibeles y ser escuchados a más de un kilómetro y medio de distancia. ¿Y qué implicaciones tiene para nosotros? Estos insectos, que no pican, no propagan enfermedades ni dañan a las cosechas, mueren tras desovar y ayudan al ambiente al renovar el suelo con nitrógeno cuando se descomponen.

16. INSTACART Y BUMBLE COMENZARÁN A COTIZAR EN LA BOLSA

Mientras el inminente y brutal impacto de la pandemia en la economía mundial comenzaba a hacerse evidente el año pasado, el mercado de valores de Estados Unidos perdió cerca de un tercio de su valor de enero a marzo. Sin embargo, desde entonces, ha mostrado una franca recuperación, y las nuevas empresas (así como los inversionistas que las adoran) se han apresurado a sacar ventaja. En diciembre, el servicio de hospedaje Airbnb y la empresa de entrega de alimentos DoorDash empezaron a cotizar en la bolsa, y vieron rápidamente cómo sus acciones alcanzaron valores que no se habían visto desde la burbuja de las empresas punto com. Con la esperanza de que esa tendencia continúe, se espera que varias empresas de gran atractivo comiencen a cotizar en la bolsa a principios de 2021, entre ellas, la aplicación de citas Bumble, el servicio de entrega de víveres Instacart y la plataforma de comercio bursátil Robinhood. Sin embargo, como lo saben los inversionistas veteranos, las posibilidades de obtener grandes recompensas conllevan un gran riesgo, por lo que deberás pensarlo dos veces antes de lanzarte a adquirir acciones.

17. SE AMPLÍA EL USO LEGAL DE LA MARIHUANA

En 2021, la venta de marihuana para uso recreativo será legal en cuatro estados más de la Unión Americana: Montana y Nueva Jersey (enero), Arizona (marzo/abril) y Dakota del Sur (julio). Ya es legal en Alaska, California, Colorado, Illinois, Maine, Massachusetts, Michigan, Nevada, Oregón, Vermont y Washington. Sin embargo, podría pasar algún tiempo antes de que los residentes puedan abastecerse de provisiones. En el sitio Potguide.com se afirma que, generalmente, pueden pasar de uno a tres años antes de que las tiendas de marihuana comiencen a operar debido a las distintas reglas y reglamentos.

18. EXPO MUNDIAL, DUBÁI

La Expo 2020 de Dubái sería la primera feria mundial organizada en Oriente Medio, pero se convirtió en otro más de los eventos importantes pospuestos debido a la pandemia, aunque los organizadores decidieron no modificar el nombre. Programada para un plazo de seis meses, desde el 1 de octubre de 2021 hasta marzo de 2022, en la expo se presentarán exhibiciones de más de 190 países en lo que tiene por objetivo ser una muestra de la innovación, la tecnología y la cooperación mundial, así como una celebración de los logros y avances de la humanidad.

19. VIDA DESPUÉS DE LA MUERTE

Uno de los libros más esperados de 2021 es esta secuela del éxito de ventas publicado por la activista política Sister Souljah, The Coldest Winter Ever (El invierno más frío), que registró recientemente las más altas ventas previas a su lanzamiento en Amazon. El libro, a publicarse en marzo, recoge la historia de Winter Santiaga, hija de un prominente narcotraficante de Brooklyn, tras cumplir su condena en la cárcel.

20. EL REGRESO DE BROADWAY

Las ventas de boletos para la Gran Vía Blanca están suspendidas oficialmente hasta el 30 de mayo, pero el otoño parece ser una época más realista para el regreso del teatro en vivo en la Ciudad de Nueva York. Aún con la implementación de la vacuna, Broadway enfrenta varios retos únicos para su regreso: las personas que asisten al teatro tienen, en promedio, más edad que el público típico de otros espectáculos en vivo, por lo que presentan un riesgo más alto; la mayor parte del público se compone de personas que viven fuera de la ciudad, por lo que dependen del transporte, y los teatros mismos son viejos y estrechos, además de que el público deberá mantener una sana distancia, lo que hace que algunos de los espectáculos resulten económicamente inviables.

Sin embargo, en algún momento de 2021, el espectáculo deberá continuar. Hay rumores de que Hamilton podría marcar el regreso el 4 de julio. También en espera: el estreno mundial de MJ the Musical y reestrenos de The Music Man and Caroline, o Change. Mientras esperas, puedes visitar Broadway en línea: Hamilton está en Disney+ y The Prom, Hairspray y The Boys in the Band están en Netflix.

21. ATERRIZAJE EN MARTE

Algo peculiar y maravilloso ocurrirá el 18 de febrero de 2021. Un pequeño vehículo espacial atravesará los cielos de Marte. Desplegará un paracaídas, reducirá su velocidad a 321.8 kilómetros por hora y expulsará un dispositivo más pequeño, parecido a una caja, que continuará el viaje descendente en cohetes de retroceso. Antes de tocar tierra, saldrá de él otro dispositivo, atado con cuerdas de nylon para hacer un suave aterrizaje. Y tú podrás verlo en vivo en el canal de YouTube de la NASA.

Lo que quedará después del aterrizaje, las luces y los sonidos será el vehículo terrestre Perseverance de la NASA, que lucirá ante el mundo como un juguete armable de ruedas y artilugios. Sin embargo, su misión no podría ser más profunda: buscar signos de vida primitiva en el Planeta Rojo. Explorará el Cráter Jezero, de 48 kilómetros de ancho, en el que hubo un valle fluvial que se secó hace miles de millones de años, midiendo la composición química de las rocas, tomando fotografías y buscando restos de materia orgánica. Los científicos piensan que, con suerte, el vehículo podrá encontrar fósiles visibles de antiguos microbios.

—∞—

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek