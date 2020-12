UNIVERSIDAD PANAMERICANA CAMPUS AGUASCALIENTES OBTIENE 1ER LUGAR EN LATINOAMÉRICA EN EL MIT GENESYS FEST 2020 | Newsweek México

Los alumnos de 5to semestre de Ingeniería Industrial de la Universidad Panamericana Campus Aguascalientes, Ashley Quezada Bravo, Maria Fernanda Valdés Ornelas, Fernando Alba Castro, Hugo Yair Sandoval Toledo y Juan Carlos Leboreiro Castro, bajo la coordinación de la Mtra. Rocío Márquez Martínez obtuvieron el primer lugar en el concurso llevado a cabo durante el GeneSys Fest 2020 del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT)

El proyecto que concursó consistía en generar recomendaciones que permitieran a las micro y pequeñas empresas sobrevivir durante la pandemia adoptando prácticas de seguridad y salud.

“Trabajamos en generar buenas prácticas que ayudaran a las micro y pequeñas empresas a sobrevivir durante este tiempo de pandemia por COVID-19”, menciona la Mtra. Rocío.

Este proyecto fue presentado en el marco del MIT GeneSys Fest 2020 bajo el título “A SMALL RESTAURANT SURVIVING DURING TIMES OF STRUGGLE” logrando obtener así el primer lugar en el tópico: “Las mejores prácticas para las micro y pequeñas industrias de la alimentación en cuanto a seguridad y salud durante la crisis por COVID-19”.

La frase con la que se cerró la presentación y que engloba el objetivo en mente que siempre tuvo el equipo es la siguiente : “Let´s help those who add flavor to our family meals.”

El jurado estuvo conformado por el director del proyecto MIT GeneSys el Dr. Josué Velázquez; la Dra. Ximena Córdova, Directora de Ingeniería de la Universidad San Francisco de Quito; el Dr. Claudio Ruibal, Director de Ingeniería de la Universidad de Montevideo; la Dra. Cansu Tayaksi ,investigadora de postdoctorado del MIT, entre otros.

En el concurso participaron las mejores universidades de Latinoamérica, en 3 tópicos diferentes:

1) Ayudar a las micro y pequeñas empresas a asegurar el flujo de efectivo durante esta temporada de crisis por COVID-19

2) Ayudar a las micro y pequeñas empresas a alcanzar plataformas de ecommerce de tal manera que puedan ayudar a mantener sus ventas a flote por la crisis generada por el COVID-19

3) Las mejores prácticas para las micro y pequeñas industrias de la alimentación en cuanto a seguridad y salud durante la crisis por COVID-19.

Este último es el tópico en el cual la UP participó.