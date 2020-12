Recomiendan médicos nuevo cierre de comercios en diciembre y enero en Aguascalientes | Newsweek México

Ante las aglomeraciones de personas que se han registrado en los establecimientos del centro de Aguascalientes, tiendas departamentales y centros comerciales, es recomendable que se vuelva a ordenar un cierre temporal de algunos giros a fin de reducir la cadena de transmisión del Covid-19, así lo señaló el infectólogo integrante del equipo consultor de Enfermedades Infecciosas del Colegio de Medicina Interna de México, Francisco Márquez Díaz.

“Sin duda que eso sería una medida de suma precaución, no está en las manos de nosotros pero sí en la voz de expresarlo, si hay otras sociedades que están viendo este problema han decidido cerrar en lo que queda del año e incluso durante la primera quincena de enero, podemos hacer las compras en línea, la parte comercial no va a desaparecer, ciertos rubros se pueden ver afectados, pero hay más maneras en que esto se pueda resolver”.

En este sentido, sugirió que se implemente un nuevo cierre para lo que resta de diciembre y la primera quincena de enero, como ya se ha instruido en otras regiones del mundo, principalmente en el comercio informal, que es donde se tiene un mayor riesgo de concentraciones masivas.

“Lo ideal sería hacer un cierre para evitar la exposición, sobre todo en los tianguis y el comercio informal, porque obviamente que vemos como sucede el flujo de personas en los tianguis y esto es de muchísimo riesgo y sería idónea la limitación en la propagación y el contacto físico de los seres humanos”, agregó.

Al respecto, afirmó que en el último periodo de confinamiento, en la segunda quincena de noviembre, se logró una reducción del 30% en la positividad de las pruebas de detección aplicadas en los laboratorios privados.

Por otra parte, aseguró que el aumento que ha tenido la entidad en número de hospitalizaciones de pacientes graves y muy graves de Covid-19 en la recta final del año, hospitales privados y públicos han comenzado a presentar escasez de insumos y de medicamentos para la atención de los pacientes que han requerido intubación.

“Lo estamos viendo, no tenemos suficientes recursos, nos están avisando de la escasez de insumos incluso en los hospitales privados para sedar a los pacientes, es decir, que podemos entrar a una crisis de no tener los medicamentos necesarios para poder mantener dormidos a los pacientes que están intubados en los hospitales privados, y esto también ya está sucediendo en los hospitales públicos”.

Ante tal situación, algunos pacientes que habían sido ingresados a hospitales privados de la entidad han tenido que reubicarse a hospitales públicos para ser atendidos.

Por lo anterior, Márquez Díaz hizo un atento llamado a la población para evitar los riesgos de contagio del Covid-19 durante las celebraciones decembrinas, pues podrían detonarse los casos y eso a su vez podría colapsar al sistema de salud.

“En este momento no es la época en la que podamos reunirnos, no rompan su esfera, no rompan su burbuja familiar, no es el momento de hacer reuniones sociales, es muy triste y lamentable, pero si queremos conservar a los abuelos, porque son los más afectados en la pandemia, no se reúnan”.

Refirió que aunque las reuniones con familiares y amigos son una larga tradición en Navidad, en esta ocasión no es el momento para llevar a cabo dichas concentraciones masivas, por lo que las celebraciones tendrán que realizarse únicamente con las personas que vivan bajo el mismo techo, a fin de cortar la cadena de transmisión.

Comentó que al día de hoy México se ubica en el 12° lugar mundial en contagios de Covid-19 y el cuarto lugar en defunciones, estimando que cada hora mueren 25 mexicanos por esta causa.