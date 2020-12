No somos políticos, somos académicos y ciudadanos: Mariana Morán | Newsweek México

El nuevo partido Elige logró la proeza de obtener su registro en CDMX. Intentará repetir la hazaña en las elecciones de 2021.

MARIANA MORÁN es una pedagoga con doctorado en educación que hoy en día concentra sus esfuerzos en una de las labores más intrincadas en México: encabezar un partido político local de reciente aparición.

El 4 de septiembre pasado, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) le otorgó el registro al Partido Equidad, Libertad y Género (Elige), otrora asociación civil integrada por académicos, investigadores, profesionistas, docentes y otros ciudadanos, que se conformó hace una década con el fin de brindar a la ciudadanía asesoría jurídica, apoyo psicológico y otros soportes relacionados con la equidad y el género.

Elige fue aprobado por el IECM como la única de las más de 30 agrupaciones políticas que buscaron su registro local para las elecciones de 2021. Ahora, de acuerdo con Morán, presidenta del novel partido, su desafío rumbo a las elecciones de 2021 en CDMX es obtener entre el 6 y 8 por ciento de la votación, ello a pesar de que la ley electoral exige solo el 3 por ciento para mantener el registro.

Pedagoga, educadora, nacida en CDMX hace 43 años, Mariana Morán es también ama de casa, docente, madre de cuatro niños y una activista social en pro de los derechos de niñas, niños y asuntos de género. En entrevista con Newsweek México, revela que lo principal que la ciudadanía debe saber es que el Elige no es un partido conformado por políticos, sino por académicos y ciudadanos.

“Hace diez años, a un grupo de compañeros nos surgió la inquietud de trabajar las cuestiones de género. Nuestro grupo es heterogéneo, hay académicos, investigadores, abogados, psicólogos, docentes, pedagogos, existe gran diversidad de profesionistas, y siempre hemos trabajado esa perspectiva, hemos desarrollado muchos cursos, planes y programas de estudio”, cuenta la presidenta del partido.

“Y en diciembre de 2018 —continúa— nos enteramos de que se había publicado la convocatoria para el registro de partidos políticos locales, así que analizamos la base y los requisitos, vimos que reuníamos gran parte de ellos, y decidimos contender. Había 32 asociaciones políticas más con una fuerza política impresionante y un presupuesto con el que nosotros no contábamos, y nosotros nos veíamos como novatos en la aventura porque evidentemente contendíamos contra fuerzas políticas muy fuertes. Sin embargo, nos apegamos a cada una de las normas que estableció el IECM y obtuvimos el registro”.

—¿Cómo funcionaba Elige antes de convertirse en partido político?

—Éramos una asociación civil que siempre hacía labor social. Siempre hemos trabajado dando apoyo psicológico a los jóvenes y asesoría jurídica a las madres solteras o con problemas de pensiones económicas para sus hijos. En cuestión de albergues siempre hemos apoyado a los niños, llevamos juguetes, convivimos con ellos, con madres en situación vulnerable, incluso a los profesionistas truncos les hemos conseguido espacios para que terminen sus estudios.

“Igualmente, apoyamos a los adultos de la tercera edad, les cocinamos, tenemos convivencia con ellos, les llevamos medicamentos, cobijas, objetos de utilidad. Eso lo hemos hecho gratuitamente desde hace diez años sin ningún presupuesto, son labores altruistas. Hemos donado libros, hacemos caminatas por la educación. No hacemos otra cosa más que el bien común. Nunca lo hemos hecho por ganar reflectores, lo que nos ha interesado es recuperar los valores, la integración familiar. Y eso es lo que estamos promoviendo ahora como Partido Elige”.

—¿Cuál es el ideario de Elige? ¿Qué lo diferencia del resto de los partidos?

—No somos políticos. Nuestro discurso no es político, es académico. Quienes conformamos Elige somos ciudadanos, la mayoría son docentes, pequeños empresarios, amas de casa, comerciantes, estudiantes universitarios, profesionistas, investigadores. Somos sociedad civil, eso es lo que nos diferencia. No vamos por un interés propio, vamos por el interés común. Somos ciudadanos que todos los días salimos a trabajar para tener un salario y llevar algo a nuestras familias. No vivimos del erario, no hemos recibido un peso como tal, y la partida que nos toca como partido la verdad es muy mínima. Si hemos subsistido sin eso podremos seguir trabajando igual.

—¿Cuáles son los desafíos y aspiraciones rumbo a las elecciones de 2021?

—Se viene una contienda difícil, pero nosotros venimos trabajando por el bien social, a diferencia de los otros, a quienes los mueve un interés propio o particular. Se ha desvirtuado mucho la figura política, hemos llegado al hartazgo político, que es también parte de lo que nos mueve, garantizar que queremos soluciones reales con hechos reales. Por ejemplo, estamos viendo que parte de la inseguridad se debe también a la crisis económica que vivimos y, ahora, a la crisis sanitaria; entonces, hay que trabajar en eso. Al no haber empleo se incrementa la inseguridad, se incita a delinquir porque se tiene una necesidad propia; hay quien lo hace por llevar leche a su hijo, pero hay quien lo hace con dolo, entonces, hay que diferenciarlo. Así que, si volvemos a reactivar la economía, indudablemente la inseguridad bajará.

—¿Entonces no hay políticos en este partido? ¿No hay organizaciones políticas como tal detrás de Elige?

—No. No estamos ni sumados, ni asociados, ni respaldados por ninguna asociación sindical, religiosa o política, no traemos fuerza de nadie, simplemente, la fuerza que nos impulsa a salir adelante como ciudadanos, como sociedad civil. No somos un partido satélite de nadie, nos pueden buscar en Google y no van a encontrar antecedentes políticos de nosotros en ningún lado, más que en situaciones académicas, simposios, congresos, presentaciones de libros, clases universitarias.

“¿Que estamos haciendo política ahora? Sí. Pero nuestro discurso es muy distinto, no es político, es académico, ciudadano, porque sabemos las necesidades de las personas. Queremos que las personas se den cuenta de que somos ciudadanos comunes. Somos un partido que se define como de centro, no queremos caer en esas concepciones que dividen a la sociedad como de izquierda, extrema izquierda, derecha, extrema derecha. Todos somos ciudadanos y todos tenemos los mismos derechos de ejercer libremente la expresión y el voto y la soberanía. Nuestro discurso es de unidad, nos dirigimos a todos los sectores, el empresarial, el trabajador, el sindical, docentes, estudiantes, amas de casa, pequeños comerciantes, porque, si no soldamos la nación, no la vamos a hacer. Ese es nuestro discurso, tenemos que ir unidos. No queremos confrontaciones.

“La política actual se trata de construir muros y derribar puentes, por eso nosotros queremos construir puentes reconstruyendo valores ciudadanos como el respeto, el esfuerzo, la educación, la disciplina, la libertad, la equidad. Por ejemplo, yo no voy a buscar ningún cargo político, no tengo la intención del poder, sino la voluntad de trabajar por el bien común”.

—¿Cuál es el mensaje para los electores rumbo a 2021?

—Que Elige es una nueva opción política, una fuerza distinta conformada por ciudadanos comunes —concluye Morán Salazar—. Que nos den la oportunidad de conocernos, de acercarnos, y que podamos trabajar juntos, de la mano, para crear una gran fuerza. El camino es difícil, pero no imposible. Estamos trabajando y sabemos que vamos a lograr algo muy grande, que la gente está con nosotros. Son 51,000 afiliados los que tenemos, pero esperamos que se vayan sumando más y más. En las elecciones de 2021 en CDMX pretendemos presentar candidatos ciudadanos a concejales, alcaldes y diputados locales. El IECM nos exige el 3 por ciento de la votación para mantener el registro, pero nosotros esperamos alcanzar entre el 6 y 8 por ciento. Con ello tendremos un gran compromiso rumbo a la elección de 2024, cuando también se pondrá en juego la jefatura de gobierno. N