No habrá más cierres de comercios en diciembre en Aguascalientes: Orozco | Newsweek México

El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, informó que no se prevén más cierres temporales de comercios y establecimientos de servicios durante el mes de diciembre, pues a la consideración del mandatario estatal, en el último periodo de cierre se tuvieron buenos resultados que permitirán ser más flexibles en algunas medidas de restricción de la movilidad comunitaria.

“No habrá más cierres, también en esta semana y la anterior en redes sociales se informó que habría otro cierre, pero de parte del gobierno estatal, de la Guardia Sanitaria, no habrá cierres, por eso lo aclaré muy bien de que teníamos que hacer el sacrificio en las dos últimas semanas de noviembre para poder liberar la economía en diciembre y que ya con los aguinaldos se pueda gastar en los regalos y en las fiestas y que los trabajadores que dependen del comercio puedan tener ingresos para sus familias”.

No obstante, los municipios tendrán la libertad de decidir, en la medida de sus condiciones, las restricciones que consideren pertinentes para reducir los riesgos de la pandemia en sus territorios.

Hasta el momento, ningún ayuntamiento ha informado a la autoridad estatal la intención de establecer alguna medida de restricción más estricta durante la temporada decembrina, por lo que se confía en que la población sea responsable durante las festividades de la temporada.

“Hoy me decía Juan Manuel Flores Femat (secretario general de Gobierno Estatal) que no trae ninguna medida extraordinaria en los municipios, y si no, nos la informarían al Estado para que la Guardia Sanitaria esté al pendiente”.

El mandatario estatal que tras el periodo de Ley Seca y cierres de establecimientos de actividades no esenciales, del 17 al 30 de noviembre, se pudo reducir la incidencia de nuevos contagios de Coivid-19 hasta lograr una meseta en las defunciones y pacientes hospitalizados, principalmente.

“Ahorita hay una meseta, no están incrementando como hace tres semanas (…), ayudó muchísimo el esfuerzo y el sacrificio de algunos sectores, sobre todo del sector servicios, donde hay venta de alcohol, recreación y eventos sociales, nos ayudó muchísimo y traemos una meseta de estar con 370 o 380 pacientes, y ahorita hablar de 320 pacientes es un gran respiro para el sector salud”, comentó.

Sin embargo, señaló que será fundamental que las familias de Aguascalientes acaten las disposiciones sanitarias para evitar un nuevo repunte de contagios de Covid-19 y de pacientes hospitalizados en el mes de enero.

“Pedimos que nos sigan ayudando, la pandemia no es sólo un tema del gobierno, hemos hecho lo humanamente posible para tener un equilibrio entre salud y economía (…), ojalá que las fiestas de este mes sean en familia, en cortito, con muchos cuidados, con el cubrebocas”, finalizó.