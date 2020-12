Más de 100 maestros han fallecido de Covid-19 en Aguascalientes: diputado | Newsweek México

Más de un centenar de docentes activos y jubilados de Aguascalientes han fallecido tras haber contraído el Covid-19 en algún momento de la contingencia sanitaria, señaló el diputado presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso Estatal, Mario Armando Valdéz Herrera, quien mencionó que los principales contagios se han dado en el personal que tiene más contacto con padres de familia.

“Sí son muchísimos los contagiados, muchos han podido salvarse y dar el brinco, pero tenemos una gran cantidad de maestros que han fallecido, hablaba yo de 60 hace un mes o mes y medio y ahorita quizá hablemos ya de 100 compañeros que han perdido la batalla”.

Derivado de lo anterior, se acordó a nivel federal que el Covid-19 sea incluido como un riesgo de trabajo para el magisterio, lo que coloca a los docentes como un grupo prioritario para la aplicación de la vacuna, una vez que se tengan las dosis suficientes para abarcar a los grupos con mayor vulnerabilidad.

No obstante, el legislador aseveró que según las condiciones sanitarias del estado en los próximos meses, no se descarta que el ciclo escolar 2020-2021 pueda concluirse con clases en línea, a fin de no arriesgar la salud de la comunidad estudiantil.

“Hay quien dice que ya va a llegar la vacuna y que con eso quizá baje la situación, pero yo lo veo complicado, de acuerdo al plan de vacunación que tiene la federación es llevarse prácticamente todo el año que viene y mientras no existan los protocolos de regreso a las aulas, yo dudo mucho que suceda”.

Valdéz Herrera añadió que incluso en los estados que ya se encuentran en color verde del semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal, se ha podido establecer una estrategia definida para garantizar un retorno seguro a clases, por lo que mucho dependerá de las condiciones que priven en las entidades en los siguientes meses.

“Debemos esperar a estar en el semáforo verde, pero también ver cómo están las condiciones sanitarias del estado, porque por ejemplo yo veía que en Chiapas o Campeche que ya están en color verde y que podrían iniciar clases presenciales en enero, todavía yo veo a mucha gente sin cubrebocas y a personas que no están siguiendo las medidas sanitarias, entonces para llevar los protocolos en las escuelas sería difícil”, destacó.

Previo al regreso a las clases presenciales, se deberá garantizar la cobertura de insumos de limpieza y sanitarios en los planteles educativos, a fin de minimizar los riesgos de contagio en las aulas.

“En una escuela se deberá tener escuelas, trapeadores, el detergente, el cloro, lo que se necesita para llevar a cabo el aseo, pero en ocasiones no lo tienen y los padres de familia no tienen el recurso para tenerlo y la parte social no se los da, entonces con el regreso a clases tendrá que haber gel antibacterial, jabón líquido y muchísimas cosas que dudo que muchas escuelas tengan la capacidad, ¿cuánto les va a durar el gel si son escuelas de hasta 800 alumnos?”, concluyó.