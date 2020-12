La Guadalupana tendrá sus festejos por redes sociales | Newsweek México

La Arquidiócesis de Puebla dio a conocer las actividades que se podrán seguir vía online, por las diversas plataformas de Facebook, twitter y youtube, para que los feligreses puedan participar de las distintas celebraciones a la Virgen de Guadalupe este próximo sábado 12 de diciembre.

Las festividades inician con las tradicionales mañanitas desde el Santuario de Ntra. Sra. de Guadalupe “La Villita” a las 11:45 de la noche del 11 de diciembre, posteriormente se realizarán desde las 7 de la mañana para la celebración de la eucaristía por las plataformas de las iglesias que participarán, a las 7 am la Parroquia de Nuestra Señora del Refugio Popular de Coatepec, 8 am Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, Sector Oblato de Puebla y a las 11 am en la Parroquia de Nuestra Señora de la Soledad.

Posteriormente a las 12 del día se realizarán las mañanitas desde la Catedral de Puebla, a través de las redes sociales de Facebok y Youtube de la Arquidiócesis por el link https://www.facebook.com/ArquidiocesisdePuebla, donde además habrá transmisiones por las plataformas de manera alterna y a la misma hora de las siguientes iglesias: la Parroquia de Santa Clara de Asís Puebla, San Miguel Arcángel Tilapa, Parroquia de San Lorenzo Almecatla, Convento de San Gabriel Cholula, Sector Oblato Puebla, San Pedro Tlaltenango, Parroquia del Señor de las Maravillas.

12:30 horas continúan las celebraciones desde la Parroquia de la Soledad en Puebla, a las 13:00 horas habrá misas desde sus plataformas de la Parroquia de los Santos Reyes en San Baltazar Tetela, San Juan Bautista de Epatlan Puebla.

A las 16 horas habrá eucaristía desde el Sector Oblato de Puebla, a las 17 horas desde la Parroquia de Saltillo La Fragua, a las 18 horas, desde la Parroquia de San Martín Caltenco, Templo Conventual de San Jerónimo, a las 19 horas, desde la Parroquia de Nuestra Señora del Refugio Popular de Coatepec, así como de la Parroquia de Santa María de Izúcar y la última misa del día será desde la Parroquia de San Juan de los Lagos.

Cabe mencionar que dicha medida fue tomada por las autoridades eclesiásticas, debido al cambio de semáforo amarillo a naranja, para así evitar aglomeraciones durante la celebración de la eucaristía, en una fecha tan especial para los católicos y a aumentar los contagios por coronavirus.

Con información de Diario Puntual