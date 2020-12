Demandarán a personal médico por negar atención a mujer en labor de parto en Tehuacán | Newsweek México

El gobernador, Miguel Barbosa Huerta aseguró que su administración presentará denuncias penales en contra del médico y policía auxiliar involucrados en la desatención a María Isabel Gámez quien dio a luz en la puerta del Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán.

En conferencia de prensa, Barbosa Huerta explicó que María Isabel llegó al Hospital a las 5:10 horas del lunes ya en trabajo de parto, donde el médico de guardia, Félix Enrique Cortés Campos la evalúo y le dijo que regresa más tarde.

Posteriormente que a las 5:40, la mujer regresó al nosocomio, el guardia le negó el acceso, por ello tuvo que dar a luz en la puerta del hospital.

Ante este escenario, Barbosa Huerta aseguró que los responsables serán sancionados, ya que, son hechos lamentables, reprochables e inadmisibles en su gobierno.

Solicitó a la Secretaría de Salud estatal presente la denuncia penal de los hechos para que se realice una investigación que determine la responsabilidad de Félix Enrique Cortés, así como de los mandos médicos del Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán.

Mientras que a la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) pidió que retire de sus labores al elemento y analice su suspensión laboral, así como responsabilidad penal.

En este mismo sentido, Barbosa Huerta expuso otro caso de negligencia médica en Xochitlán Todos Santos donde un hombre murió porque no recibió atención médica, ya que la doctora del hospital se había ido a entregar informes a Tepeaca en su horario laboral, advirtió que presentará una denuncia penal en su contra.

“En este caso también habrá denuncia penal y retiro laboral de la doctora que no estaba en su lugar de trabajo los informes se entregan fuera de horario y al que no le guste que se vaya, no me van a imponer a su sindicato, no pueden hacer lo que quieran eso se acabó, este tipo de abusos, negligencia, eso se acabó”, dijo.

Además, el gobernador pidió disculpas por este casos lamentables, y destacó que su administración es sensible ante la necesidad de la ciudadanía, por ello, quien no siga estos lineamientos tendrán que dejar su cargo.

Con información de Diario Puntual