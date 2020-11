Yemen está "en peligro inminente de la peor hambruna en el mundo", alerta la ONU | Newsweek México

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que Yemen “está en peligro inminente de la peor hambruna en el mundo en décadas”, sumándose así a las voces de alerta internacionales ante el deterioro de la situación en el país, sumido en un conflicto desde finales de 2014.

Guterres subrayó en un comunicado que “en ausencia de una acción inmediata, podrían perderse millones de vidas” y ha solicitado “a todos los que tienen influencia” que “actúen con urgencia” para “evitar una catástrofe”. “Pido también que todo el mundo evite acciones que puedan empeorar una situación ya complicada”, agregó.

“Si se fracasa en esto, nos arriesgamos a una tragedia no sólo en la pérdida inmediata de vidas, sino con consecuencias que reverberarán de forma indefinida en el futuro”, ha dicho, al tiempo que ha incidido en que el país hace frente a una concatenación de crisis que hacen que su situación sea de extrema fragilidad.

