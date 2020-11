Sarah McBride es la primera mujer transgénero en ganar un escaño en un Senado estatal de EU | Newsweek México

La activista transgénero Sarah McBride ha ganado este martes la carrera al Senado en el estado de Delaware, según proyecciones de medios estadounidenses, por lo que se convierte en la primera persona que se identifica como transgénero en ocupar un escaño en la cámara alta de un estado norteamericano.

Activista por los derechos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer (LGTBQ), McBride, de 30 años, ha obtenido más del 90 por ciento de los votos, con 7,902, según ha reflejado el diario ‘The New York Times’.

De acuerdo con BBC Mundo, McBride ha trabajado en la Campaña de Derechos Humanos e Igualdad de Delaware, además de las campañas del exgobernador de Delaware Jack Markell y el exfiscal general Beau Biden, el hijo fallecido de Joe Biden.

Te puede interesar: Elecciones EU: Así van los conteos preliminares de las casillas

Ganó notoriedad en 2016 cuando participó en la Convención Nacional Demócrata, siendo la primera persona transgénero en hablar en el evento.

“Lo hemos logrado. Hemos ganado las elecciones generales”, ha celebrado McBride a través de su cuenta de Twitter, una victoria que espera “muestre a los niños de la comunidad LGTBQ que nuestra democracia es lo suficientemente grande para ellos también”.

We did it. We won the general election.

Thank you, thank you, thank you.

— Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 4, 2020