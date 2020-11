Retiran cargos contra Salvador Cienfuegos en EU; plantean que se le investigue en México | Newsweek México

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó que se desechen los cargos contra el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos en el país para que pueda ser investigado en México.

“El Departamento de Justicia ha tomado la decisión de solicitar la desestimación de los cargos penales de Estados Unidos contra el exsecretario Cienfuegos, para que pueda ser investigado y, si corresponde, acusado, de conformidad con la legislación mexicana”, dijeron autoridades mexicanas y estadounidenses en un comunicado conjunto.

