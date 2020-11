La primera ministra danesa pide perdón por ordenar matanza de visones por mutación de coronavirus | Newsweek México

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se ha disculpado este martes ente el Parlamento por haber ordenado el sacrificio de todos los visones del país tras encontrar una mutación del coronavirus que puede transmitirse a humanos y a pesar de que el Gobierno no cuenta con el respaldo legal para ello.

“Aunque ha sido frenético, no hace falta decir que debe quedar completamente claro cuándo se necesita una nueva legislación, y este no ha sido el caso. Me gustaría disculparme”, ha aseverado.

La mandataria ha dirigido su disculpa, además, a los criadores de visones, a los que ha trasladado que está dispuesta a participar en una investigación parlamentaria para saber cómo mutó el virus.

La semana pasada el Gobierno ordenó el sacrificio de entre 15 y 17 millones de visones después de que las autoridades sanitarias alertaran del hallazgo de la mutación, que podría poner en peligro el desarrollo de una vacuna.

Desde entonces, las autoridades del país han tenido que admitir que carecen del poder necesario para ordenar dicha acción dada la falta de respaldo legal. El Gobierno solo podría recomendar este tipo de medida para aquellas granjas que se encuentren fuera de un radio de unos 8 kilómetros de una granja infectada.

“Cometimos un error. No existe fundamento jurídico para pedir a los criaderos de visones que sacrifiquen a sus animales fuera de las zonas” en las que se detectaron mamíferos contagiados, declaró Mogens Jensen, el ministro de Alimentación.

Aún así, el ministro instó a las granjas a seguir sacrificando a los animales como estaba previsto, por precaución.

La mutación

El virus mutante, llamado “Cluster 5”, fue detectado en 12 personas, todas de la región de Jutlandia del Norte, en el noroeste del país. El jueves se impusieron restricciones drásticas, de un mes de duración, en las siete localidades en cuyas granjas se declararon más casos.

Desde que el gobierno hiciera su anuncio, el 4 de noviembre, el martes se habían abatido 2,4 millones de visones en el país, primer exportador mundial de ese animal, pero algunos criaderos siguen negándose a matar a sus animales sanos.

En los últimos días no se detectó ningún caso más de “Cluster 5”, y los 12 registrados hasta la fecha se remontan a septiembre y ya no están activos, por lo que cabe esperar que se haya eliminado la cepa.

La ley, que debía permitir el sacrificio de visones sanos, debía tratarse el martes por un procedimiento de emergencia. Pero el Parlamento renunció a ello, ante la reticencia de la oposición y de parte de los apoyos del Ejecutivo socialdemócrata, que gobierna en minoría.

Así, el Gobierno ha pedido al Parlamento que apruebe cuanto antes una legislación que incluya a las granjas que se encuentran fuera de esta zona. Miembros de la oposición, entre ellos Jakob Ellemann Jensen, líder de los Liberales, ha criticado la decisión del Gobierno.

Al menos 214 personas se han contagiado desde junio con diversas variantes de coronavirus. Las alertas se centran especialmente en cinco mutaciones vinculadas a los visones.

