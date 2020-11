Qué se sabe de la mutación hallada en visones en Dinamarca y qué dice del "derrame inverso" | Newsweek México

Una situación “muy muy grave”.

Con esas palabras la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, comunicó la decisión de su país de sacrificar a 17 millones de visones por una mutación del coronavirus que podía propagarse a los humanos.

Frederiksen explicó que el virus mutado representaba un “riesgo para la eficacia” de una futura vacuna contra la COVID-19.

Sin embargo, durante una conferencia de prensa, el ministro de Sanidad danés, Magnus Heunicke, aseguró que aún no había datos de que dicha mutación causara síntomas más graves de COVID-19.

En concreto, este cambio genético se produce en una parte del virus conocida como proteína espiga, importante para la inmunidad y objetivo de futuras vacunas y tratamientos.

A los científicos daneses les preocupa que esta mutación específica es menos sensible a los anticuerpos protectores, poniendo en riesgo la efectividad de una vacuna futura.

Durante el verano, España y Países Bajos también sacrificaron centenares de miles y decenas de miles de visones respectivamente.

“Sabemos que los visones se contagian de personas, pueden infectarse y luego transmitirse el virus entre ellos. Y ahora está volviendo a los humanos”, dijo a la BBC la profesora Joanne Santini de la University College of London (UCL).

La revista New Scientist indica que hay reportes científicos sobre visones de criaderos contagiándose de humanos.

El sacrificio de los visones genera preguntas sobre qué tan comunes sin estas mutaciones y qué implicaciones tienen las transmisiones de virus desde humanos a animales, un fenómeno conocido como “derrame inverso”.

Las reacciones a la decisión de Dinamarca no tardaron en emerger desde parte de la comunidad científica.

El profesor Francois Balloux, director del Instituto de Genética de UCL, criticó la “confusión” generada.

“Existen miles de mutaciones de SARS CoV2 emergiendo constantemente. El hecho de que se observen algunas en visones no cambiará las cepas que circulan entre humanos”, dijo Balloux en un hilo en Twitter.

There are thousands of mutations in #SARSCoV2 arising constantly. The fact that a few have been observed in minks will not change the strains in circulation in humans. If they were beneficial for the virus to infect its human host, they would be at high frequency already.

6/

— Prof Francois Balloux (@BallouxFrancois) November 4, 2020