Así reacciona el mundo al suspenso en los resultados de la elección y los mensajes de Trump | Newsweek México

El mundo espera impaciente los resultados de la apretada elección en Estados Unidos, en la que el presidente Donald Trump se declaró ganador a pesar de que faltan millones de votos por contar y todavía no se proyecta un ganador.

“Nosotros ganamos esta elección”, dijo el mandatario la madrugada desde la Casa Blanca. “Este es un fraude al público estadounidense (…) Queremos que la votación se detenga”, agregó.

Lee más: “Es un fraude”: Trump se declara ganador mientras EU aguarda resultados de una apretada contienda

Estas son las primeras reacciones del mundo tras el día de la elección.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en conferencia de prensa que “no podemos opinar nada hasta que se termine el conteo y la autoridad correspondiente dé al ganador”.

“Es una elección cerrada, no podemos dar ninguna opinión”, dijo y comentó que debido al conteo de votos el resultado puede demorar.

La moneda mexicana se cotiza el miércoles a las 8:30 a 21.06 unidades por dólar, con un mejor desempeño a comparación de horas anteriores, según Bloomberg.

Al respecto, el mandatario dijo que hasta el momento no se reportan alteraciones en la economía. “Vamos a esperarnos para que se conozca el resultado”, comentó.

El primer ministro esloveno, Janez Jansa, se apresuró a felicitó el miércoles al presidente Donald Trump, luego de sus declaraciones.

“Parece claro que los estadounidenses eligieron a Donald Trump”, dijo en Twitter el jefe de gobierno, que lidera el partido antimigración SDS.

It’s pretty clear that American people have elected ⁦@realDonaldTrump⁩ ⁦@Mike_Pence⁩ for #4moreyears. More delays and facts denying from #MSM, bigger the final triumph for #POTUS. Congratulations ⁦@GOP⁩ for strong results across the #US ⁦@idualliance⁩ ⁦ pic.twitter.com/vzSwt9TBeF

— Janez Janša (@JJansaSDS) November 4, 2020