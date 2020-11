Congreso sin grandes cambios: Demócratas retienen Cámara Baja y disputan escaños en el Senado | Newsweek México

Con resultados aún fluyendo, los republicanos parecen afianzarse en el Senado, mientras que los demócratas aseguran nuevamente la mayoría en la Cámara de Representantes.

Con esto se posiciona Nancy Pelosi para continuar como líder de este hemiciclo de 435 escaños dos años más.

“Estoy muy orgullosa de poder decir que esta noche -relativamente temprano- podemos decir que conservamos la Cámara”, dijo Pelosi, que en su rol se ha convertido en una némesis para el presidente Donald Trump.

Pero el intento de los demócratas de romper la mayoría republicana en el Senad osigue en la incertidumbre.

Por el momento lograron ganar dos escaños, uno en Colorado y el otro en Arizona, en su intento de lastrar la mayoría republicana que tiene 53 de los 100 escaños del Senado en Estados Unidos.

En estas elecciones están en juego 35 cupos de la Cámara Alta.

Pero los republicanos pudieron arrebatarle a los demócratas un escaño muy vulnerable que tenían en Alabama y mantuvieron sus líneas en otros estados, desafiando encuestas que mostraban que Trump podría lastrar las carreras de algunos correligionarios en distritos reñidos.

Los demócratas necesitan desbancar a cuatro republicanos si quieren hacerse con la mayoría, aunque si el candidato presidencial Joe Biden lograra llegar a la Casa Blanca, sólo necesitarían tres escaños nuevos, ya que en caso de que haya un equilibrio 50-50 el vicepresidente ejerce un voto decisivo.

Ahora los demócratas depositan sus esperanzas en Maine y Georgia.

Pero en Maine la senadora republicana Susan Collins llevaba una ventaja de siete puntos, con dos tercios de los conteos; y en Georgia su correligionario David Perdue aventajaba al demócrata Jon Ossoff en 90% de los distritos escrutados.

Si los demócratas lograran ganar una de estas carreras, el control del Senado estaría en un equilibrio hasta una segunda vuelta de una elección especial en Georgia en enero de 2021.

Controlar el Senado es vital en la política de Washington, ya que el partido que tenga la bancada mayoritaria elige las leyes que se votan en el pleno y aquí también se confirman las nominaciones sugeridas por el presidente para cargos importantes.

Los resultados electorales no solo sorprendieron en la elección del presidente, también en la del Congreso, con nuevas caras pero también la séptima reelección de un senador.

McConnell consigue un séptimo periodo

El líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, fue reelegido este martes en su distrito de Kentucky, asegurándose que seguirá en el Capitolio durante otros seis años, según proyecciones de medios estadounidenses.

Este veterano político conservador de 78 años –que está en el Senado desde 1985– se impuso sobre la expiloto de guerra Amy McGrath.

Con fama de fino estratega, McConnel consiguió que la cámara confirmara a más de 200 jueces conservadores propuestos por Trump, entre ellos tres miembros de la Suprema Corte.

Seguidora de conspiración QAnon gana escaño

La empresaria republicana Marjorie Taylor Greene se convirtió este miércoles en la primera simpatizante del movimiento conspiratorio QAnon en obtener un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Taylor Green, a quien Trump ha concedido su apoyo explícito a lo largo de la campaña electoral, obtuvo la victoria del 14° Distrito Congresional de Georgia, después de que su oponente demócrata, Kevin Van Ausdal, se retirara citando motivos personales.

