Instalará gobierno estatal filtros en central camionera y aeropuerto por llegada de paisanos | Newsweek México

Durante el mes de diciembre, el gobierno estatal retomará la estrategia de instalar filtros sanitarios en el Aeropuerto Internacional “Lic. Jesús Terán Peredo” y en la Central Camionera, como al inicio de la pandemia, a fin de verificar la llegada segura de paisanos que año con año vuelven a Aguascalientes para pasar las fiestas de Navidad y fin de año con sus seres queridos, según anticipó el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval.

“Estamos preparando la llegada de muchos connacionales que vienen a visitar a sus familias en diciembre, entonces en ese mes vamos a instalar algunos filtros en la Central Camionera y en el aeropuerto para algunas llegadas del extranjero, para darles un chequeo y verificar bien su estado de salud, sobre todo relacionado con el virus y detectar si alguien llega ya con algún síntoma del virus y darle seguimiento”.

Comentó que el operativo permanecerá vigente durante las primeras semanas de diciembre, que es cuando se tiene registrado un mayor flujo migratorio de retorno hacia la entidad, lo que podrá favorecer la detección oportuna de casos de Covid-19.

“A partir de diciembre se establecerán estos filtros sanitarios durante las primeras semanas, que es cuando llegan todos nuestros connacionales”, puntualizó.

Por otra parte, el gobernador de Aguascalientes insistió en la necesidad de fortalecer las acciones conjuntas con las autoridades municipales, sobre todo en lo relativo a las estrategias de las corporaciones policíacas para garantizar el orden y la tranquilidad de cada demarcación.

Al respecto, señaló que se les insistirá a las corporaciones policíacas para evitar caer en el enfrentamiento y el conflicto con las personas que se resistan a acatar las medidas sanitarias de contención.

“Es importante la participación de las corporaciones policíacas, no para provocar violencia, no para provocar enfrentamientos con la sociedad, sino para que cada día seamos más insistentes, no voy a caer en enfrentamientos”, resaltó.

En otro tema, Orozco Sandoval reconoció el trabajo de seis médicos de Aguascalientes, que actualmente se encuentran en la primera línea de batalla contra el Covid-19 y que en los próximos días serán galardonados con el premio Miguel Hidalgo grado Cruz, que busca resaltar a algunos profesionistas que han demostrado su capacidad y valores en la atención de la pandemia.

Los médicos que serán condecorados por el gobierno federal son:

“Los médicos fueron propuestos por sus propios compañeros, no hay aquí ninguna autoridad que haya decidido quienes serían los galardonados, que en sus propias clínicas ven su entrega, sensibilidad y entrega hacia sus pacientes, siendo estos Alain Tonatiuh Sánchez Sánchez del IMSS, a José Luis Benítez Mendoza del IMSS, a Nadia Michelle Salazar Castro del IMSS, a Luis Ernesto Payán Ruíz del IMSS, a José Gerardo Ruíz Flores del ISSEA a Felipe de Jesús Flores Parkman del ISSEA, muchas felicidades a ellos y enhorabuena”, concluyó.