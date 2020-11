Gobierno aclara que no tiene relación con pruebas de vacuna CanSino contra el covid | Newsweek México

El gobernador Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que es una empresa privada la encargada de realizar la aplicación de la vacuna de prueba contra el Covid-19 elaborada por CanSino, por lo que su administración no se encarga de buscar voluntarios.

Agregó que los poblanos que deseen participar lo pueden hacer, sin embargo aclaró que el gobierno estatal no está a cargo del proyecto.

Argumentó que la empresa en coordinación con cancillería de Puebla, son los responsables de la aplicación de la vacuna.

“Lo está manejando Cancillería y es una empresa privada, no es un asunto gubernamental, es una empresa privada la que está aplicando vacunas de prueba y es un asunto voluntario, no de laboratorio, entonces no participamos nosotros como gobierno en las acciones de aplicación de esas pruebas de vacuna”, declaró.

En la intervención del secretario de Salud, José Antonio Martínez García, dijo que desconoce cuándo iniciará la aplicación de esta vacuna.

“Esta vacuna, todo el estudio lo va a llevar una empresa privada de Puebla, pero va iniciar en una segunda etapa, no tenemos las fechas de cuando inician aquí en Puebla”, declaró.

Con información de Diario Puntual