Contempla INE gasto de hasta 2 mil pesos por casilla para medidas anti-Covid | Newsweek México

Este martes dio inició en Aguascalientes el proceso electoral 2020-2021, tanto local como federal, en el que se renovarán diputaciones locales y federales y los 11 ayuntamientos del estado, el cual tendrá como novedad principal la contingencia sanitaria por el Covid-19.

Por lo anterior, el Instituto Nacional Electoral (INE) contempla un presupuesto adicional de hasta 330 millones de pesos para la adopción de las medidas sanitarias en las casillas electorales y así evitar los contagios de la pandemia, informó el consejero presidente de la Junta Local del INE en la entidad, Ignacio Ruelas Olvera.

“Para obtener el monto excedente de la elección se tendría que multiplicar 1,900 o 2 mil pesos para tener una aproximación y eso multiplicarlo por 165 mil casillas, ese sería el aumento”.

Aunque se desconoce el status que tendrá la pandemia el día de la jornada electoral, el 6 de junio de 2021, los recursos excedentes ya fueron incluidos en el presupuesto del organismo electoral, con el que se prevé la adquisición de los insumos y equipo de protección para quiénes fungirán como funcionarios y representantes de casilla.

Sobre el tema, Ruelas Olvera afirmó que los pasados comicios de Coahuila e Hidalgo sirvieron de ejemplo de la forma en la que se podrían aplicar los protocolos en las elecciones concurrentes del próximo año.

“Los protocolos ya los probamos en Coahuila e Hidalgo, es una sanitización de paquetes electorales, al entregarse y al regresar, es una sanitización de la cadena de custodia para garantizar que nadie salga contagiado en un probable caso, pero lo más importante es que la mesa de funcionarios de casilla no tenga el riesgo de ser un foco de infección”.

En relación a las medidas sanitarias implementadas en los módulos de atención del INE, comentó que se sigue priorizando la sana distancia y la asistencia individualizada de las personas que requieran hacer un trámite, negando el acceso a quiénes no cumplan con el protocolo.

“En la calle nos falla el protocolo porque las y los ciudadanos que acuden a los módulos, por más que les decimos que no vayan acompañados, van acompañados y no los dejamos entrar al módulo, y como no los dejamos entrar se hacen pequeños grupos; no dejamos de salir para decirle a la gente que guarde la distancia y que tenga paciencia, que no pueden ir acompañados”, manifestó.

Al respecto, mencionó que se determinó el cierre del módulo de atención del municipio de Pabellón de Arteaga, luego de que apareciera como el único municipio en color rojo (grado máximo de riesgo) en el nuevo Indicador Estatal Covid (IEC), del gobierno estatal.

“Hay una enorme contaminación visual de aspirantes”

En otro tema, el consejero presidente de la Junta Local del INE, Ignacio Ruelas Olvera, exhortó a los aspirantes a algún cargo de elección popular a respetar la legislación electoral y a ser empáticos con los tiempos electorales, pues ha habido algunos aspirantes que han sobreexpuesto su imagen, causando un sentimiento contrario a lo que desean transmitir al electorado.

“Hay una enorme contaminación visual de aspirantes, y me da mucha tristeza porque los políticos creen que por estar en medios alternativos de comunicación es ser famosos, y lo más distante a los electores son los espectaculares, los afiches y los volantes, pero parece que los políticos tienen un problema muy serio de enamorarse de sí mismos, son presas del narcisismo y entonces no aceptan la orientación de las autoridades, que se los hemos dicho varias veces”, puntualizó.

Aunado a esto, señaló que se buscará mantener los tiempos acotados en el sistema de fiscalización en el periodo de precampañas y campañas electorales, a fin de dictaminar las posibles irregularidades que pudieran presentarse y que se sancione a los actores involucrados.

“El sistema de fiscalización del INE va a tiempo real, el que se tarda es el dictamen por el número de sujetos obligados que se tienen que atender, ya se han ido acotando los tiempos, ya de 40 días ya andamos en 20 y ojalá que en este proceso electoral se pueda dar así”, concluyó.