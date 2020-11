AMLO descarta felicitar a Biden; esperará a que concluya "proceso legal" | Newsweek México

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esperará los resultados oficiales de las elecciones presidenciales de Estados Unidos para felicitar al virtual ganador Joe Biden.

En su conferencia matutina señaló que la postura del gobierno de México será esperar los resultados de las autoridades del país encargadas del proceso electoral.

“Nosotros no podemos actuar de manera imprudente y no solo es un asunto de forma es también de fondo, yo tengo la facultad y al mismo tiempo la obligación de ajustarme al mandato constitucional en cuanto a política exterior”, refirió.

El presidente dijo que debe respetar lo establecido en el artículo 89 fracción décima de la Constitución sobre que la política exterior debe guiarse por los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos.

“No podemos inmiscuirnos en la política de otros países, tenemos que ser respetuosos de las decisiones que tomen los pueblos y gobiernos extranjeros, pero eso no significa que estemos en contra o favor de nadie”, agregó.

El presidente insistió en que no tienen nada en contra de Biden o del Partido Demócrata y resaltó la buena relación que han tenido con el gobierno del presidente Donald Trump.

“Vamos a esperarnos a que se termine todo el proceso legal y en ese momento resolvemos (…) nosotros venimos de una lucha, no quiero que se compare (…) no significa el que nosotros vamos a estar avalando de que hubo fraude, eso no lo sabemos ni nos corresponde”, comentó con relación a las acusaciones de Trump sobre un presunto fraude.

“¿Cuál es la prisa, por qué no esperar? Para eso hay autoridades van a terminar lo conteos estatales y si no hay impugnaciones, ya”, acotó.

El presidente aseguró que sea cual sea el resultado la relación entre México y Estados Unidos no se verá afectada porque ya está definida una relación de respeto como lo ha sido con el gobierno de Trump.

Dijo que su decisión de no pronunciarse sobre los resultados fue apoyada por el canciller, Marcelo Ebrard.

Este fin de semana el candidato demócrata Joe Biden fue declarado como ganador de las elecciones presidenciales en EU por medios internacionales, tras obtener alrededor de 74 millones de votos.

El sábado, Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris, dieron un mensaje desde Wilmington, Delaware, donde pidieron unidad y agradecieron a sus votantes.

En tanto que el presidente Donald Trump afirmó, sin presentar evidencia concreta, que los demócratas están tratando de “robarle” la elección.