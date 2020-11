De la felicitación a la prudencia: así reaccionan los líderes mundiales a la victoria de Biden | Newsweek México

Numerosos dirigentes mundiales felicitaron a Joe Biden tras el anuncio de su victoria en las presidenciales estadounidenses, aunque otros se han mantenido al margen a la espera del resultado final de la elección.

Estos han sido sus mensajes a un día del anuncio.

Canadá

“Estoy impaciente por trabajar con el presidente electo Biden, la vicepresidenta Harris, su administración y el Congreso de Estados Unidos para que podamos superar juntos los mayores desafíos mundiales”, escribió el primer ministro Justin Trudeau.

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020

México

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esperará a que se resuelvan los “asuntos legales” de las elecciones para fijar su postura y aseguró que tiene muy buena relación “con los dos candidatos”.

“No queremos ser imprudentes, no queremos actuar a la ligera y queremos ser respetuosos de la autodeterminación de los pueblos”, señaló.

Argentina

“Felicito al pueblo estadounidense por el récord de participación en las elecciones, una clara expresión de la voluntad popular. Saludo a @JoeBiden, próximo presidente de los Estados Unidos, y a @KamalaHarris”, afirmó el presidente Alberto Fernández.

Felicito al pueblo estadounidense por el récord de participación en las elecciones, una clara expresión de la voluntad popular. Saludo a @JoeBiden, próximo presidente de los Estados Unidos, y a @KamalaHarris, que será la primera vicepresidenta mujer de ese país. pic.twitter.com/FyfD1BvALB — Alberto Fernández (@alferdez) November 7, 2020

Venezuela

“Felicito por su victoria al presidente electo Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris. Venezuela (…) siempre estará dispuesta al diálogo y al entendimiento con el pueblo y el gobierno de los EEUU”, escribió el presidente Nicolás Maduro, quien rompió relaciones diplomáticas con Washington en 2019.

Felicito al pueblo estadounidense por las elecciones presidenciales. Asimismo, felicito por su victoria al Presidente electo Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris. pic.twitter.com/H5z7PCcVW7 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 7, 2020

El jefe parlamentario y líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, encabezados por Estados Unidos, felicitó a Biden y aseguró que trabajarán “juntos” por “el restablecimiento de la democracia” en el país caribeño.

Alemania

La canciller Angela Merkel, cuyas relaciones con Trump fueron más que frías, deseó a Biden “de todo corazón suerte y éxito”.

“Nuestra amistad transatlántica es irreemplazable si queremos superar los grandes desafíos de nuestro tiempo”, añadió.

Reino Unido

El primer ministro Boris Johnson, felicitó a Biden y Kamala Harris “por su logro histórico”.

“Espero que trabajemos estrechamente en nuestras prioridades compartidas, desde el cambio climático hasta el comercio y la seguridad”, tuiteó el dirigente conservador británico, que en el pasado mantuvo tensas relaciones con Biden y el expresidente demócrata Barack Obama.

Francia

El presidente Emmanuel Macron felicitó a Biden y le pidió actuar “juntos” para “afrontar los desafíos actuales”.

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let's work together! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

España

El jefe del gobierno Pedro Sánchez le deseó “suerte” a Biden.

“Estamos preparados para cooperar con los Estados Unidos y hacer frente juntos a los grandes retos globales”, añadió.

El pueblo americano ha elegido a su 46 Presidente. Felicidades @JoeBiden y @KamalaHarris. Os deseamos suerte. Estamos preparados para cooperar con los EEUU y hacer frente juntos a los grandes retos globales. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 7, 2020

Italia

El jefe del gobierno Giuseppe Conte felicitó “al pueblo estadounidense y a sus instituciones por su prueba excepcional de vitalidad democrática” y aseguró que quería “trabajar” para “reforzar la relación transatlántica”.

Congratulations to the American people and institutions for an outstanding turnout of democratic vitality. We are ready to work with the President-elect @JoeBiden to make the transatlantic relationship stronger. The US can count on Italy as a solid Ally and a strategic partner — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) November 7, 2020

Israel

El primer ministro Benjamin Netanyahu felicitó a Joe Biden y lo calificó de “gran amigo de Israel”.

“Felicitaciones a Joe Biden y Kamala Harris. Joe, nos conocemos desde hace casi 40 años, nuestra relación es cordial y sé que eres un gran amigo de Israel. Espero poder, con ustedes dos, profundizar todavía más la alianza especial entre Estados Unidos e Israel”.

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris. Joe, we’ve had a long & warm personal relationship for nearly 40 years, and I know you as a great friend of Israel. I look forward to working with both of you to further strengthen the special alliance between the U.S. and Israel. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 8, 2020

Irán

Para el presidente iraní, Hasán Rohani, el futuro gobierno “tiene ahora una ocasión para corregir errores pasados y retornar a la vía de la adhesión a los compromisos internacionales”, en alusión a la actual política de Washington de sanciones y “presión máxima” sobre Irán tras haber salido de manera unilateral del acuerdo nuclear iraní en 2018.

Horas antes, el vicepresidente iraní Eshaq Jahangiri había asegurado que espera que cambien “las políticas destructivas de Estados Unidos”.

Irak

El presidente Barham Saleh envío sus “cálidas felicitaciones” a Biden, a quien describió como “un amigo y un socio de confianza en la construcción de un Irak mejor”. “Estamos impacientes de trabajar para alcanzar nuestros objetivos comunes y reforzar la paz y la estabilidad en todo Oriente Medio”, agregó.

Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, saludó el “nuevo rumbo” de Estados Unidos como resultado de sus elecciones y expresó su voluntad de una relación “constructiva y respetuosa”.

“Creemos en la posibilidad de una relación bilateral constructiva y respetuosa de las diferencias”, dijo.

Reconocemos que, en sus elecciones presidenciales, el pueblo de EEUU ha optado por un nuevo rumbo. Creemos en la posibilidad de una relación bilateral constructiva y respetuosa de las diferencias. #SomosCuba #SomosContinuidad — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 8, 2020

Nicaragua

El gobierno de Nicaragua deseó a Joe Biden “un camino (…) que podrá abrir un nuevo tiempo para su país, su pueblo,y para la relación con la dignidad en el mundo”.

Afganistán

“Afganistán está deseando continuar y profundizar su colaboración estratégica multidimensional con Estados Unidos en materia de antiterrorismo y para traer la paz a Afganistán”, tuiteó el presidente Ashraf Ghani. La administración de Trump firmó un acuerdo con los talibanes para sellar la retirada de las tropas estadounidenses, un pacto que muchos consideraron precipitado.

Turquía

“Desde el punto de vista de Turquía, ¿cambiará algo? No, no cambiará”, declaró el vicepresidente turco Fuat Oktay, en una entrevista al canal Kanal 7, agregando que la “buena comunicación” entre Trump y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan había ayudado a los aliados de la OTAN a resolver problemas “muy graves”.

Eslovenia

En contraste con las felicitaciones a Biden, el primer ministro esloveno, Janez Jansa, partidario de Trump, se declaró sorprendido por el aluvión de felicitaciones a Biden.

“Los tribunales no han ni siquiera empezado a dirimir al respecto. A pesar de eso, los medios de comunicación masivos (y no ninguna institución oficial) anuncian al ganador”, dijo, en alusión a la negativa de Trump a aceptar su derrota, que considera un “fraude” electoral.

Rusia, China y Brasil, en silencio

Los líderes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jingping, actores claves para la política internacional de Estados Unidos, no han emitido hasta el momento algún pronunciamiento sobre las elecciones.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil y admirador de Trump, también ha permanecido en silencio.

