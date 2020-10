Se pronuncian en Aguascalientes contra eliminación de fideicomiso de ciencia y tecnología | Newsweek México

La eliminación de algunos fideicomisos de la administración federal provocaría que miles de estudiantes se queden sin la oportunidad de continuar sus estudios en Aguascalientes, así lo señaló la diputada presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Congreso Estatal, Elsa Amabel Landín Olivares.

“En el caso de Aguascalientes ya se había bajado en casi un 90% el recurso para ciencia y tecnología y se logró que en la ley de ingresos del estado de este año se incrementara de un 1.5 a un 2.5% del presupuesto total, pero si el presupuesto también es menor en el estado entonces los recursos serán nulos”

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lamentó que el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, esté impulsando la desaparición de los apoyos para algunos sectores de la población, que tenían acceso a recursos de los fideicomisos, por ejemplo los estudiantes que salían a estudiar al extranjero para incrementar sus conocimientos y capacidad académicas.

“En el primer año de gobierno de López Obrador se redujo en más de un 90% el presupuesto asignado a ciencia y tecnología, que bajo las premisas de los diputados federales de MORENA, y del absoluto desconocimiento del presidente de la República de lo que representa estos recursos, para ellos son personas que están en el extranjero pasando vacaciones, cuando son las y los mejores investigadores que tiene el país y se da un paso hacia atrás”, subrayó.

De igual forma, en el curso escolar anterior estudiantes de institutos tecnológicos de Aguascalientes se vieron beneficiados con recursos de los fideicomisos educativos para continuar sus estudios, lo que podría aumentar la deserción escolar en el nivel superior en los próximos meses.

“En el Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga se becaron al 100% de los estudiantes en esta época de pandemia, pero por ejemplo en el Instituto Tecnológico de El Llano que no recibió este apoyo casi el 70% de su matrícula no ha regresado porque no tienen la capacidad económica para poderse inscribir, de ese tamaño es el impacto que vamos a sufrir como país si quitamos los fondos de la ciencia y tecnología”, destacó la legisladora priísta.

Aunado a esto, la legisladora puntualizó que en la entidad la mayor cantidad de recursos para estos rubros se obtienen a partir de las multas a los partidos políticos por parte del Instituto Estatal Electoral (IEE), sin embargo al no ser un año electoral el 2020 el presupuesto también se vio reducido.

Universidad Autónoma de Aguascalientes también alza la voz contra eliminación de fideicomisos

Por su parte, la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) también se sumó a las protestas en contra de la eliminación de los fideicomisos relativos a la educación, la ciencia y la tecnología, a través de un pronunciamiento conjunto con otras instituciones de educación superior de la región centro- occidente.

En el comunicado se señala que de aprobarse la eliminación de estos fondos en el Congreso de la Unión provocaría importantes afectaciones a la investigación científica y el desarrollo académico del país.

“En un país que históricamente ha destinado una insuficiente cantidad de recursos en la promoción de la investigación, desaparecer estos fideicomisos comprometería el adecuado desarrollo y afectaría gravemente la competitividad y el progreso nacional”.

Aunque los rectores de las instituciones educativas firmantes se pronunciaron a favor de la lucha contra la corrupción del gobierno federal, señalaron que la reducción de presupuesto a la academia y el desarrollo científico y tecnológico no es la solución a la problemática.

“Los fideicomisos que impulsan la investigación científica y tecnológica en el país no son estructuras presas de corrupción ni adolecen de controles y formalidad, por el contrario, los recursos de estos fideicomisos se utilizan bajo altos principios de transparencia, con una estricta supervisión de comités especialistas y una probada apertura a revisiones y auditorías internas y externas”, agrega el documento.

Cabe destacar que la eliminación de 109 fideicomisos de la administración federal quedó en suspenso luego de que diputados federales del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano se opusieron a votar el dictamen, por lo que el debate del tema se pospuso para la sesión del próximo martes.