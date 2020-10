Ordena INE realización de tercer encuesta para elegir dirigencia nacional de MORENA | Newsweek México

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el calendario para la realización de una tercera encuesta para determinar, entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Martín Delgado Carrillo, quién ocupará el cargo a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del partido político Morena.

Ello, debido a que en la encuesta abierta hubo traslape entre los intervalos de confianza de las preferencias obtenidas por los dos candidatos punteros a la presidencia, situación que se encontraba prevista en los lineamientos aprobados el 18 de septiembre pasado.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, recordó que la definición de la Presidencia y la Secretaría General de Morena se funda en una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“El acuerdo implica que, dado que sólo cinco casas encuestadoras cumplieron los requisitos planteados en los lineamientos, esta tercera encuesta de desempate, requiere que vuelvan a sortearse de entre esas cinco, las tres casas encuestadoras que, bajo la supervisión del Comité Técnico, tendrán que realizar este ejercicio que no mide votos, mide preferencias y da resultados en rangos, no en números absolutos”.

En su intervención, la presidenta de la Comisión de Prerrogativa y Partidos Políticos, Claudia Zavala Pérez, precisó que los lineamientos preveían un empate técnico y, por tanto, una tercera encuesta para lograr un cumplimiento efectivo de la sentencia.

Ahora, agregó, se definen las reglas para llevar a cabo la tercera encuesta, por lo que entre las cinco casas encuestadoras que cumplieron los requisitos se llevará a cabo esta tercera fase del procedimiento; se instalará el grupo de expertos integrado por las tres empresas que resulten del proceso de insaculación y los dos especialistas: la Maestra Patricia Isabel Romero Mares y al Doctor Carlos Erwin Rodríguez Hernández del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la UNAM.

El cronograma para la nueva encuesta es el siguiente:

Cronograma para la realización de la nueva encuesta Fecha Día Actividad Martes 13 de octubre 1 El CG aprueba el Acuerdo por el que se ordena la realización de una tercera encuesta e insaculación de empresa o empresas que realizarán la encuesta. Miércoles 14 de octubre 2 Instalación del grupo de expertos. Jueves 15 de octubre 3 Entrega de documento metodológico de la empresa o empresas que realizarán la encuesta. Viernes 16 de octubre 4 Levantamiento y procesamiento de la nueva encuesta. Sábado 17 de octubre 5 Domingo 18 de octubre 6 Lunes 19 de octubre 7 Martes 20 de octubre 8 Miércoles 21 de octubre 9 Jueves 22 de octubre 10 Viernes 23 de octubre 11 Entrega resultados de la nueva encuesta a DEPPP. Sábado 24 de octubre 12 Presentación de informe de resultados a la CPyPP y difusión de resultados para su remisión al PP y a la SS del TEPJF.

Un posible empate ya estaba considerado en las reglas

El empate entre dos candidaturas en la encuesta si bien no era algo deseable, ocurrió como es común en la celebración de encuestas, por lo que el INE ya tenía previsto normativamente en las reglas la celebración de otra encuesta, argumentó la Consejera Dania Ravel.

“En este momento, estamos únicamente haciendo, o implementando lo que nosotros ya habíamos previsto en las reglas que establecimos desde un inicio y que discutimos ampliamente, que ha sido motivo de impugnación y de revisión también por la Sala Superior y se encuentran firmes”.

El INE acata sentencia del TEPJF o de lo contrario incurre en desacato

El INE jamás quiso participar en el proceso de renovación de la dirigencia de Morena, afirmó el Consejero Ciro Murayama, al precisar que el TEPJF mandató hacer la encuesta.

“Frente a ello teníamos: el desacato al Poder Judicial o actuar como una autoridad dentro del marco constitucional y eso hicimos, cumplir lo que mandate el Tribunal”, afirmó al agregar que cumplieron las reglas establecidas en los lineamientos.

Una encuesta es un instrumento inadecuado para seleccionar a los dirigentes de un partido político

En su intervención, el Consejero Uuc-kib Espadas destacó que existe una falta de comprensión en distintos segmentos de la opinión pública y particularmente entre militantes de Morena sobre este proceso de selección mediante una encuesta.

“Este desconocimiento parte de un punto central, lo diré con todas sus letras, y es que una encuesta es un instrumento inadecuado para seleccionar a los dirigentes de un partido político nacional”.

Es inadecuado porque la encuesta ha impuesto a los morenistas el no ejercicio del derecho al voto interno y, en consecuencia, su voto queda disuelto en el de una amplísima mayoría de simpatizantes, porque a los dirigentes del partido los deben elegir los militantes del mismo cuando se trata de una elección ordinaria, explicó.

Realiza INE sorteo de empresas encuestadoras

En sesión extraordinaria, el pleno instruyó a la Secretaría Ejecutiva del INE a que adopte las acciones necesarias para la realización de una nueva insaculación entre las empresas BGC, Ulises Beltrán y Asociados, S. C., Parametría, S. A. de C.V., Demotecnia 2.0., S.A. de C.V, Covarrubias y Asociados, S. C., y Mendoza Blanco y Asociados, S. C., a efecto de determinar las tres que realizarán la tercera encuesta por traslape de intervalos de confianza.

Asimismo, designó a la Maestra Patricia Isabel Romero Mares y al Doctor Carlos Erwin Rodríguez Hernández del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la UNAM, como integrantes del grupo que definirá las características y metodología de la tercera encuesta.

De tal manera, al concluir la sesión, el Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina encabezó el sorteo de las tres empresas entre las cinco que cumplieron con todos los requisitos previstos en los lineamientos previamente aprobados, resultando las elegidas para este nuevo ejercicio Parametría, Covarrubias y Asociados, y Demotecnia 2.0.

Durante este último sorteo, el Secretario Ejecutivo detalló que este mismo martes se reunirá el Comité que habrá de confirmar las tres empresas junto con los especialistas de la UNAM designados por el INE para determinar la metodología y el tamaño de la muestra para, posteriormente, realizar el trabajo de campo o levantamiento.