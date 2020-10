Eliminar outsourcing sería una medida irrazonable: CCEA | Newsweek México

Luego de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunciara que presentará una iniciativa para eliminar el esquema de las empresas “outsourcing” o subcontratistas, por considerarlas un modelo de corrupción y evasión de impuestos, el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), Raúl González Alonso, señaló que dicha postura significaría una medida irrazonable que provocaría afectaciones a la economía de las empresas.

“Esta acción nos afectaría de forma muy negativa, porque si bien es cierto que es una situación conocida que hay abusos de algunas empresas, eso sí lo tenemos que reconocer, y que los abusos se deben de acotar, pero de ahí a que se cancele el esquema de outsourcing, sería una medida irrazonable y el presidente se volvería a equivocar como en el tema de los fideicomisos”.

Incluso, la desaparición del esquema de outsourcing generaría la pérdida de empleos en las empresas del sector.

“Esto va a provocar desempleo, porque las empresas que trabajan en estos esquemas de outsourcing ya no tendrían empleo, entonces me parece que estas desafortunadas medidas del presidente llegan en un momento en el que no abonan en nada para tratar de conseguir la estabilidad económica”, resaltó.

El dirigente empresarial se dijo a favor de que exista una mayor regulación de las empresas subcontratistas, a fin de sancionar a las empresas que sí han incurrido en prácticas de corrupción y de evasión de impuestos en perjuicio de los derechos de los trabajadores.

“Se debería privilegiar que se establezcan normas claras y se pongan acotaciones para que no exista este abuso de algunas empresas que sí se da, pero este tema del outsourcing es necesario para muchas empresas, por ejemplo las empresas del comedor de una empresa, quizá la empresa pueda ser de manufactura y no un restaurante, y un tercero le puede brindar ese servicio, entonces yo no veo cuál sería el problema de que estos esquemas se puedan seguir dando”.

Por lo anterior, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe dar a conocer la información de las empresas subcontratistas que están operando en norma y en las que se han detectado prácticas ilícitas, a fin de que los empresarios también tengan certeza de los servicios a contratar.

Refirió que este modelo de contratación es necesario para la supervivencia de muchas empresas, pues permite una mayor optimización de los recursos humanos, económicos y materiales, dejando la responsabilidad de actividades específicas a empresas dedicadas a esos fines.

“Queremos que estas empresas den las mejores prácticas, que se privilegie que los trabajadores tengan seguridad social, que tengan todas las prestaciones que la ley les garantiza, ahí es en donde nos tendríamos que enfocar, que los trabajadores tengan garantizados todos sus derechos laborales, pero no que desaparezca el esquema”, expresó.

Finalmente, el titular del CCEA pidió al gobierno federal poner el ejemplo y regularizar las empresas de outsoucing que mantienen contratadas para la prestación de diversos servicios, garantizando que cumplan con la seguridad social y las prestaciones de ley para sus trabajadores.

“Estas empresas en muchos casos son proveedoras del gobierno, el buen juez por su propia casa empieza, esos esquemas de outsourcing ilegales los practican en el gobierno, la facturación fraudulenta también existe desde el propio gobierno federal”, concluyó González Alonso.