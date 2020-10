40% de desaparecidos en Aguascalientes no están vinculados con casos de delincuencia: SEGGOB | Newsweek México

De acuerdo al secretario general de gobierno estatal, Juan Manuel Flores Femat, alrededor del 40% de las cerca de 260 personas desaparecidas en Aguascalientes se trataría de casos que no están vinculados con eventos de la delincuencia organizada o de violencia.

En este sentido, comentó que después de hacer una revisión de las carpetas de investigación de la Fiscalía Especializada en Desaparición y No Localización de Personas se verificó que en algunos casos de personas localizadas se trató de adultos mayores con padecimientos mentales que los llevaron a abandonar su hogar y no regresar, así como otras personas que migraron al extranjero y perdieron toda comunicación con sus familiares.

“No todas las personas desaparecidas son por hechos delictivos, tenemos personas que se van de Aguascalientes, sus familiares pierden contacto con ellos y los hemos localizado; una circunstancia que también se ha presentado mucho son las personas que tienen Altzheimer o personas con esquizofrenia, salen de sus hogares y los hemos localizado hasta en asilos y se ha informado oportunamente, entonces quiero mandar ese mensaje de tranquilidad a la población que no todas las carpetas de búsqueda son por desaparición forzada”.

El secretario general de gobierno reiteró que fueron suspendidas las acciones de búsqueda en las inmediaciones del velódromo Bicentenario, en donde se esperaban localizar restos de personas desaparecidas en Aguascalientes y Jalisco entre los años 2010 y 2015, sin embargo tras no observar indicios a través de imágenes proyectadas por una cámara y por la alta concentración de gases en el interior del pozo, se determinó concluir los trabajos en la zona.

No obstante, aunque no se realizó una búsqueda presencial en el interior del depósito, el funcionario estatal reconoció el trabajo de las corporaciones que participaron en la brigada, ya que evitaron que los familiares de las personas desaparecidas y los integrantes de los colectivos corrieran peligro, en caso de no acompañarse de la maquinaria y herramientas necesarias para evaluar los riesgos del lugar.

“Lo que prevaleció fue el objetivo de la búsqueda y se les protegió, ellas a final de cuentas se convencieron de que hubiera sido un gravísimo error haberlo hecho solas por el peligro y porque encontrarse personas con una causa posible de muerte violenta, ¿qué hubiéramos hecho sin la presencia del ministerio público?”.

Por otra parte, Juan Manuel Flores Femat indicó que, tras suspenderse las labores de búsqueda en el primer sitio, se iniciarán los trabajos en un segundo predio del Complejo Tres Centurias, del que también se recibieron denuncias anónimas en las que se señaló que podrían encontrarse restos óseos.

Para ello, ya se iniciaron las diligencias ante la Fiscalía General del Estado, quien determinará la fecha en la que se iniciará la búsqueda en el sitio.

Al respecto, indicó que ya se contactó a una empresa que proporcionará un escáner digital para incorporar en las acciones de búsqueda.

“Parece que una empresa nos va a ayudar con un equipo de escáner para mecánica de suelos para no llegar a hacer destrozos que tengamos que resarcir a los particulares, si necesitamos hacer rupturas de pavimentos, estamos preparando todo”, concluyó.