EL CIELO DE MI TIERRA | Newsweek México

El atardecer del cielo en mi tierra no es común, pareciera que te habla, que esos rayos tostados de sol te abrazan diciéndote que sin importar como te haya ido ese día, que ya

todo acabo, que mañana tendrás otra oportunidad.

El cielo de mi tierra me habla, me susurra al oído la melancolía del tiempo pasado, del trabajo terminado y del amor no olvidado. El cielo de mi tierra me habla del rancho, de la

tierra mojada, de mi abuela y su cocina de leña, de sus manos tibias que ya no puedo colocar entre las mías, pero que, cuando tenían fuerza me moldearon como arcilla fresca.

En las manos de mi abuela crecí y creció mi alma, las manos de mi abuela eran el cielo de mi tierra.

El cielo de mi tierra es acuarela y explosión de colores que me recuerdan todo aquello que no se puede describir con palabras, de todo aquello de lo que hablan las canciones rancheras, el cielo de mi tierra es la fortuna de nacer en esta patria que me lo ha dado todo y que aunque la han saqueado tanto no se cansa de seguir dandolo todo por aquellos que en su acta de nacimiento dice “Mexicano”.

“¡Haz patria con alma y corazón!” lo que me enseñaron en la escuela, pero la vida me enseño que patria es la gente que construye con su esfuerzo diario el futuro de esta tierra,

que en Septiembre nos recuerda con banderas, antojitos y cohetones que los mexicanos somos fiesta y puro corazón!

Festejar a la patria es festejar a su gente, a su lucha diaria, a su sonrisa que vence a cualquier calamidad, festejar a México es hacerle fiesta a la esperanza que después de la

tormenta, todo estará mejor.

Que no nos confunda el discurso, esta fiesta no es independentista, donde gobierno y sus “Héroes patrios” desde hace mucho dejaron de ser el protagonista, esta es la fiesta del

mexicano y su vida, de todo lo que nuestros padres nos enseñaron, de todo aquello que la política aún no nos ha robado.

Volver a mi tierra me transforma, me regresa a quién soy más allá de todo, ya no hay nada más que este pedazo de lo que soy, las cigarras cantandole al cielo negro estrellado y el

sabor del pulque recien curado me recuerdan a los que ya se han ido, a los que me dijeron que a donde quiera que vaya, mis amores los lleve conmigo.

El cielo de mi tierra me apapacha y me cobija, mexicano en la piel, mexicano en el corazón, padre,madre, hermana, hermano, amigo, yo soy tu, tu eres yo y juntos construimos esta gran nación! Viva México