Joe Biden anuncia a Kamala Harris como candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos | Newsweek México

El virtual candidato demócrata Joe Biden anunció este martes a Kamala Harris como su candidata a la vicepresidencia el próximo 3 de noviembre.

“Tengo el gran honor de anunciar que elegí a @KamalaHarris, una combatiente intrépida a favor de los más débiles y una de las mejores servidoras que tiene este país”, anunció Biden en su cuenta de Twitter.

Esta decisión es histórica ya que Harris es la primera mujer negra y la primer asiático-estadounidense es postularse para vicepresidenta.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.

“Cuando Kamala era Fiscal General, trabajó de cerca con Beau. Observé como se enfrentaban a los grandes bancos, levantaba a los trabajadores y protegían a las mujeres y los niños del abuso. Entonces estaba orgulloso y ahora estoy orgulloso de tenerla como mi socia en esta campaña”, agregó.

En caso de un triunfo en las elecciones Harris se convertiría en la primera mujer en llegar a la vicepresidencia en Estados Unidos.

La ahora candidata reaccionó al anuncio, publicó en su cuenta de Twitter que Biden “puede unificar al pueblo estadounidense”.

“Me siento honrado de unirme a él como candidato a vicepresidente de nuestro partido y hacer lo que sea necesario para convertirlo en nuestro Comandante en Jefe”, agregó.

.@JoeBiden can unify the American people because he's spent his life fighting for us. And as president, he'll build an America that lives up to our ideals.

I'm honored to join him as our party's nominee for Vice President, and do what it takes to make him our Commander-in-Chief.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 11, 2020