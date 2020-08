Amazon, Apple, Facebook y otras empresas van contra el bloqueo de visas de trabajo impuesto por Trump  | Newsweek México

Grandes empresas tecnológicas, entre las que destacan Amazon, Apple y Facebook, firmaron un expediente judicial contra el bloqueo de visas de trabajo que impuso el presidente Donald Trump.

En el documento los gigantes tecnológicos alegan que esta medida perjudica al país por lo que solicitaron la impugnación del bloqueo.

“La suspensión por parte del presidente de los programas de visas de no inmigrantes, supuestamente para ‘proteger’ a los trabajadores estadounidenses, en realidad perjudica a esos trabajadores, sus empleadores y la economía”, dice el documento.

El informe fue presentado a la justicia este lunes con el respaldo de más de 50 empresas y organizaciones de tecnología en apoyo de una demanda de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y varias asociaciones comerciales.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020