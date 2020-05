Indígenas alertan que comunidades aisladas en la Amazonía brasileña sufren "un genocidio" | Newsweek México

Indígenas de la comunidad awá guajá aislados en la Amazonía brasileña están “sufriendo un genocidio” denunciaron los llamados “Guardianes de la Selva” en un comunicado difundido este lunes por la ONG Survival International.

“Impidan las invasiones de nuestros territorios o los awá guajá morirán. De nuevo, estamos advirtiendo al gobierno brasileño y a la comunidad internacional que los awá guajá están sufriendo un genocidio”, afirma el comunicado suscrito por Olimpio Guajajara, coordinador de los Guardianes de la Selva.

Este frente de indígenas se conformó en 2012 en Maranhao, noreste de Brasil, para intentar impedir la entrada de madereros y mineros ilegales en sus territorios. En los últimos meses, varios guardianes han sido asesinados.

