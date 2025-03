Sara Samaniego o “Marce, la recicladora” camina entre toneladas de basura en un almacén de Bogotá, Colombia, donde recicladores clasifican montañas de cartón y botellas de plástico. Celular y micrófono en mano, los entrevista para mostrar sus vidas a miles de seguidores en las redes sociales.

Overol azul, cabello trenzado, gorra hacia atrás, y frente a un anillo de luz que sostiene un teléfono, Samaniego se convierte en “Marce, la recicladora”, una divertida y popular influente (influencer) de 32 años que enseña sobre temas ambientales al ritmo de canciones de Shakira o Karol G. Su fama la ha llevado a ser invitada especial en reality shows y que le pidan fotos en la calle.

Con su característico saludo de “¡Hola, reciclamores!”, amasa fanáticos en Instagram, TikTok y YouTube. Una de sus prioridades es visibilizar la ardua labor de los trabajadores informales que malviven con los ingresos de la venta del material que recolectaron durante el día en la basura de Bogotá.

La capital de ocho millones de habitantes carece de un servicio público de recogida selectiva de desechos, y son los cerca de 26,000 recicladores quienes hacen el trabajo.

Pero a menudo estas personas son ignoradas y maltratadas por trabajar en las calles, lamenta Samaniego. Colombia tiene unos 74,300 recicladores, en uno de los países con mayor informalidad de Latinoamérica (55 por ciento). Se calcula que entre 20 y 34 millones de personas trabajan como recicladores en todo el mundo. Su labor es crucial para el cuidado del planeta, ya que contribuye a reducir emisiones de dióxido de carbono (CO 2 ), mitigar el calentamiento global, combatir la contaminación y conservar recursos naturales.

¿Qué se debe tirar en el contenedor de reciclaje? ¿Las toallitas húmedas son perjudiciales para el medioambiente? Frente a la cámara, Marce, como la llaman sus seguidore, intenta dar respuesta a estas y otras inquietudes.

También lucha contra el estigma de los recicladores, a quienes considera “maestras”, “maestros” e “inspiración”. Con pesadas carretillas de madera, ellas y ellos recorren las calles de la ciudad juntando los residuos aprovechables que encuentran en el camino. Luego se dirigen hasta centros de acopio donde venden lo recolectado. Sus ingresos dependen de la cantidad que recogen cada día.

Una de ellas es Mary Luz Torres, de 50 años, quien se desplaza en autobús durante más de dos horas hacia un sector acomodado de la metrópoli. Por las calles lleva a trote y con enorme esfuerzo un carrito de madera con su nombre escrito a un costado. Un chaleco reflectante es su única protección ante los cientos de vehículos que pasan a su lado.

“Nosotros somos seres humanos, nosotros no somos unos animales. Si yo no trabajo, no hay comida, no hay recursos para nada y uno así, sea como sea, le toca salir a rebuscarse el sustento “, dice la mujer que lleva 28 años en esta actividad.