En una creciente ola de protestas, judíos estadounidenses de diversos sectores se han unido para exigir la liberación del activista pro-palestino Mahmoud Khalil y condenar las políticas de la administración Trump, que consideran un ataque contra la libertad de expresión disfrazado de lucha contra el antisemitismo.

El jueves, una docena de organizaciones judías —incluidas algunas pro-Israel— enviaron una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, instándola a detener la detención y deportación de titulares de visas estudiantiles y residentes permanentes sin el debido proceso. “En el pasado, las leyes y políticas que limitan la libertad de expresión han sido utilizadas contra la comunidad judía. Nos preocupa que ahora se estén utilizando contra comunidades musulmanas, árabes y otras minorías”, señala la misiva obtenida por HuffPost, haciendo especial énfasis en el caso de Khalil.

Khalil, poseedor de una tarjeta de residencia, fue detenido sin una orden judicial el sábado en Nueva York, poco después de llegar con su esposa embarazada a su apartamento universitario. Agentes de inmigración lo trasladaron a un centro de detención en Luisiana sin presentar cargos. Su detención se atribuye a su papel en las protestas estudiantiles contra la guerra en Columbia University el año pasado.

Nos preocupa que ahora se estén utilizando contra comunidades musulmanas, árabes y otras minorías

El presidente de New Jewish Narrative, Hadar Susskind, denunció la estrategia de Trump: “El presidente Trump está disfrazando su ataque contra la libertad de expresión y el debido proceso como si se tratara de una lucha contra el antisemitismo. Eso es una mentira. Trump está explotando preocupaciones legítimas sobre el antisemitismo para ocultar su agenda antidemocrática. Como judío, me siento ofendido y preocupado”.

PROTESTAS Y ARRESTOS EN NY: ‘NO EN NUESTRO NOMBRE’

El jueves, cientos de judíos neoyorquinos, incluidos rabinos y activistas, se manifestaron en apoyo a Khalil y en contra de que la administración Trump utilice la identidad judía para justificar la represión de la disidencia. Vestidos con camisetas rojas que decían “Not in Our Name” (No en Nuestro Nombre), los manifestantes realizaron una sentada en el vestíbulo de la Torre Trump, resultando en la detención de alrededor de 100 personas, según Jewish Voice for Peace.

Trump Tower. Love for ⁦@jvplive⁩ and these brave folks. pic.twitter.com/aGeeVgCptg — James Schamus (@JamesSchamus) March 13, 2025

Como judíos con conciencia, conocemos nuestra historia y sabemos a dónde conduce esto

Jane Hirschmann, descendiente de víctimas del Holocausto, advirtió sobre el peligro de este momento histórico: “Como judíos con conciencia, conocemos nuestra historia y sabemos a dónde conduce esto. Así es como los fascistas consolidan el poder”.

Por su parte, el rabino Jill Jacobs, CEO de T’ruah: The Rabbinic Call for Human Rights, instó a la comunidad judía a reaccionar de inmediato: “Los líderes judíos deben preguntarse si están dispuestos a permitir que nuestra comunidad sea utilizada de esta manera para desmantelar las normas democráticas. Si la respuesta es no, su condena debe ser fuerte y rápida”.

LA ORDEN EJECUTIVA DE TRUMP Y EL PROYECTO ESTHER

Funcionarios de inmigración han justificado la detención de Khalil bajo una orden ejecutiva de Trump presentada como una medida contra el antisemitismo en los campus universitarios. Sin embargo, activistas denuncian que esta política es, en realidad, un pretexto para silenciar protestas legítimas.

No aceptaremos lecciones sobre antisemitismo de segregacionistas y neonazis

El profesor de Columbia, Joseph Howley, quien participó en las protestas estudiantiles junto a Khalil, rechazó la narrativa del gobierno: “No aceptaremos lecciones sobre antisemitismo de segregacionistas y neonazis. No permitiremos que un presidente supremacista blanco y su partido utilicen la seguridad judía como excusa para destruir la Constitución y justificar la represión de la disidencia”.

Las protestas estudiantiles de 2024 contra la campaña militar de Israel ya habían enfrentado represión durante el gobierno de Biden, pero ahora, bajo Trump, la ofensiva sigue un esquema ideológico conocido como Proyecto Esther. Este documento, elaborado por sectores de la derecha radical, se presenta como una estrategia contra el antisemitismo, pero sus contenidos son considerados fascistas y buscan aplastar cualquier disidencia, incluyendo a judíos progresistas y anti-sionistas.

En la víspera de Purim, algunos manifestantes buscaron recuperar la historia bíblica que el Proyecto Esther ha tratado de apropiarse. “Esta es una historia sobre convertir a una minoría en chivo expiatorio y manipular a los poderosos para eliminarla. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora”, explicó Liv Kunins-Berkowitz de Jewish Voice for Peace.

Finalmente, Howley dejó una reflexión inquietante: “¿En qué parte del poema ‘Cuando vinieron por los comunistas, no hablé…’ nos encontramos ahora? Ya han ido por los solicitantes de asilo. Han ido por las familias migrantes. Ahora han ido por Mahmoud Khalil. No es un poema muy largo… así que, ¿qué tan abajo en la lista crees que estás?”.

La batalla por la liberación de Khalil continúa en los tribunales, mientras las protestas en su apoyo y contra la represión gubernamental no muestran signos de disminuir. N

