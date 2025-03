Personas con alguna condición de salud que no representa una discapacidad permanente han buscado ser acreedores a la pensión que ofrece la Secretaría del Bienestar a nivel nacional, reconoció el titular de la dependencia en Aguascalientes, Aldo Ruíz Sánchez, quien advirtió que se estarán revisando todas las solicitudes para corroborar que no se presenten más de este tipo de casos.

El programa, que brinda un apoyo de $3200 bimestrales a personas con alguna discapacidad en el rango de edad de 0 a 29 años, tiene como principal objetivo apoyar a personas que, debido a su condición, no les es tan fácil acceder al mercado laboral, alcanzando un aproximado de 8 mil beneficiarios al día de hoy.

“Habrá que ver el historial clínico, no estoy diciendo que el diagnóstico esté mal, pero ya con eso lo vamos a revisar. Si es una persona de 1.60 que nos dice que es baja, sí, pero no es una discapacidad; también se detectaron unos con astigmatismo y miopía, pero no es incapacidad permanente” señaló.