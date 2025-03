El fiscal general del estado, Manuel Alonso García, confirmó que los cuerpos de seguridad desplegados este 8 de marzo para la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, no realizarán detenciones a partir de las expresiones que realicen durante su recorrido.

No obstante, reconoció que la fiscalía estará recibiendo denuncias por posibles daños a la propiedad privada en caso de que estos sucedan, por lo que hizo el llamado para que la manifestación se lleve a cabo en un ambiente de respeto.

“Se exhorta a quienes se manifiestan a que lo hagan con respeto. Se implementará un esquema para que no haya personas lesionadas, que no haya esquemas de gravedad y en el momento no se les remite por sus expresiones. Si hay un ciudadano afectado por un daño, nosotros recibiremos la denuncia” advirtió.